Leader Aleix Espargaró: «Ich liebe Herausforderungen»

Aleix Espargaró in der Pressekonferenz in Austin

Wenige Tage nach seinem ersten MotoGP-Sieg in Termas de Rio Hondo, kommt Aleix Espargaró zur herausfordernden Strecke von Austin. Der Spanier erlebte dort 2021 einen Albtraum, freut sich aber auf einen spannenden Kampf.

Am kommenden Wochenende kommt der MotoGP-Tross nach Austin zum 500. Grand Prix unter der Herrschaft der Dorna. Aleix Espargaró wird beim Rennen in Texas alles versuchen, um seinen Erfolg vom vergangenen Wochenende in Argentinien zu wiederholen, denn der Aprilia-Pilot sieht den vierten Lauf der Saison als größte Herausforderung an. Im vergangenen Jahr stürzte der 32-Jährige am gesamten fünf Mal mit seiner RS-GP.

«Es wird kein einfaches Wochenende für mich, denn ich hatte im letzten Jahr sehr viele Probleme auf dieser Strecke, es war eins der schwierigsten Rennen der Saison», stellte Espargaró klar. «Dieses Jahr sieht es anders aus, denn es wurde neu asphaltiert und die Bodenwellen sollten deutlich besser sein. Ich bin sehr gespannt, wenn wir auf die Strecke gehen und wie schnell wir sein können.»

«Die letzten Tage waren fantastisch und ich bin sehr entspannt, denn ich habe jetzt mehr Selbstvertrauen als vorher. Ich hatte immer davon geträumt, dass ich gewinnen kann und nun weiß ich, dass es möglich ist», berichtete der Aprilia-Werksfahrer mit strahlendem Gesicht in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Aleix weiter: «Wichtiger als der Sieg in Argentinien ist die Tatsache, dass wir in allen Rennen in diesem Jahr bisher konkurrenzfähig waren. Das neue Bike ist deutlich besser und ich fühle mich sehr wohl. Es war ebenfalls stark für uns, dass wir Jorge und Ducati auf der Geraden überholen konnten. All die Verbesserungen geben mir viel Energie für dieses Rennen. Es wird nicht einfacher und ich bin mir sicher, dass Portimaõ und Jerez für mich und das Motorrad einfach werden wird. Es ist eine große Herausforderung für mich, ich liebe Herausforderungen.»

Espargaró führt nach drei von 21 Rennen die MotoGP-Weltmeisterschaft an, bereitet ihm das mehr Druck? «Ich habe nicht mehr Druck als vorher, denn der erste Sieg ist das schwierigste. Ich fühle mich entspannter als je zuvor in meiner Karriere», betonte der Spanier. «Ich werde natürlich weiterhin versuchen zu gewinnen, ich werde alles geben, um so viele Punkte wie möglich zu holen.»

«Ich bin sehr stolz auf das Erzielte mit Aprilia. Wir haben hart gearbeitet und sind weit gekommen. Natürlich können wir von der Meisterschaft träumen, denn alle anderen haben weniger Punkte, doch sie alle denken zu 100 Prozent, dass sie diesen Titel gewinnen können. Also habe ich dieselben Gedanken wie sie», stellte der ältere Bruder von Honda-Pilot Pol Espargaró klar.

Marc Márquez kehrt am Wochenende in die WM zurück, wie sieht Aleix das Ganze? «Ich freue mich für Marc, dass er wieder zurück ist, nicht für die Meisterschaft, aber für ihn persönlich», erwiderte der WM-Leader. «Es muss extrem schwierig sein, damit umzugehen, was ihm im letzten Jahr zugestoßen ist. Dafür musst du sehr geduldig sein und du benötigst eine starke Mentalität. Zu gewinnen ohne ihn ist sehr schwierig, mit ihm wird es wahrscheinlich eine Nummer härter. Das ist MotoGP.»