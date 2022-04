Jack Miller: «Du gewinnst und du verlierst als Team»

Jack Miller will in Austin die Fehler von Argentinien vermeiden

«Wir hatten ein sehr schwieriges Wochenende», sagte Ducati-Werksfahrern vor dem Austin-GP am Wochenende. Beim letzten MotoGP-Rennen in Argentinien landete der Australier nur auf Platz 14 – einige Erklärungsversuche.

Beim MotoGP-Rennen in Mandalika vor einigen Wochen führte Jack Miller die Regenschlacht lange Zeit an, am Ende landete der Ducati-Werkspilot auf Platz 4. Nur zwei Wochen später hatte der Australier mit starken Grip-Problemen in Termas de Rio Hondo zu kämpfen und er fuhr nur auf den 14. Platz. Vor dem «Red Bull Grand Prix of the Americas» am kommenden Wochenende fasste Miller seine Probleme von vor einer Woche zusammen.

«Wir haben eine falsche Entscheidung getroffen und waren in einem ganz anderen Bereich. Es war ein Set-Up-Fehler und wir hatten das ganze Wochenende Probleme mit dem fehlenden Grip», stellte der Ducati-Fahrer klar und betonte anschließend: «Vor dem Rennen hatten wir eine Einstellung am Heck vorgenommen, leider machte es die Front viel nervöser und wir hatten noch weniger Grip. Wir haben bei den Tests vor der Saison nicht alle Bereiche durcharbeiten können und jetzt haben wir an diesem verkürzten Wochenende die Quittung bekommen. Wir wissen, was passierte und woran es lag und jetzt werden wir versuchen, es zu verbessern.»

Der WM-Vierte der Vorsaison liegt nach drei von 21 Rennen auf Gesamtrang 11 der MotoGP-Weltmeisterschaft. Er weiß, wie wichtig Teamwork in dieser Situation ist. «Du gewinnst als ein Team und du verlierst als Team. Dieser Fehler war ein Fehler der Gruppe, genauso wie das technische Problem in Katar nicht von mir, nicht von den Mechanikern oder vom Team zu verantworten war. Es war ein Fehler der gesamten Gruppe», erklärte Miller. «Alles auf eine Person zu schieben, das ist nicht richtig. Das letzte Rennen fühlte sich zwar für mich an, wie das schlimmste in meiner Karriere, aber ich weiß genau, ich hatte viel schlimmere Rennen. Ich erwarte an diesem Wochenende nicht dieselben Probleme.»

Ist die GP22 anders zu behandeln als das Bike aus dem Vorjahr? «Die aktuelle Ducati ist anders einzustellen als die Maschine des Vorjahres. Einige Dinge, die du mit dem Bike ausprobierst, würden an der alten Maschine nicht funktionieren. Es geht in eine andere Richtung», erwiderte der 27-Jährige am Donnerstag.

Wie will Ducati und Miller den angesprochenen Testrückstand aufholen? «In Jerez haben wir den ersten Testtag in der laufenden Saison und ich freue mich darauf. Diese Montags-Tests sind allerdings schwierig, denn du bist auf einer Strecke unterwegs, die vom Wochenende in einem unglaublich guten Zustand ist. Du kannst also gleich sehr schnell fahren, doch dabei zu erkennen, ob sich bestimmte Dinge verbessern oder nicht, das ist nicht sehr einfach.»