VR46 und LCR: MotoGP-Teamvorstellungen im Stream

Heute und morgen stehen die nächsten Teamvorstellungen im Hinblick auf die MotoGP-WM 2023 an: Rossis Mooney VR46 Racing Team und die LCR-Honda-Truppe enthüllen ihren neuen Look.

Den Anfang macht am Montag das Mooney VR46 Racing Team mit Luca Marini (25) und Marco Bezzecchi (24), die beim Sepang-Test im Februar noch im schwarzen Wintertest-Design aufgetreten waren. Marini fuhr bei den Wintertests in Valencia und Sepang übrigens jeweils die Bestzeit.

Um 11.30 Uhr beginnt die VR46-Präsentation in der Cupra Garage in Mailand, in deren Rahmen die Ducati Desmosedici GP22 der Italiener nun in der neuen Lackierung für die gesamte Saison enthüllt werden. Die Fans sind online live dabei:

LCR zieht am Dienstag mit einem virtuellen Launch in zwei Etappen nach: Um 11 Uhr beginnt die Vorstellung der Castrol-Farben von Honda-Neuzugang Alex Rins (27). Takaaki Nakagami (31) wird seine RC213V mit Farb- und Namensgeber Idemitsu ab 12 Uhr zeigen.

Für MotoGP-Fans gilt in diesem Fall, die offiziellen Social-Media-Kanäle von LCR im Auge zu behalten (zur Facebook-Seite).

Das Aprilia-Werksteam mit Aleix Espargaró und Maverick Viñales wird sich dann an diesem Freitag in Portimão und damit unmittelbar vor dem letzten Wintertest (11. und 12. März) erstmals in den 2023er-Farben präsentieren.

RNF, das neue Kundenteam des Herstellers aus Noale, setzt am Donnerstag, 16. Februar im Casino von Estoril den Schlusspunkt hinter die diesjährigen MotoGP-Teamvorstellungen.

Die übrigen Teamvorstellungen 2023

06. März: Mooney VR46 Racing Team

07. März: LCR Honda

10. März: Aprilia Racing

16. März: RNF MotoGP Team