So verfolgt ihr Valentino Rossi in Brands Hatch 14.05.2023 - 06:56 Von Jonas Plümer

© SRO Valentino Rossi und Maxime Martin müssen im ersten Rennlauf eine Aufholjagd starten

Am heutigen Sonntag stehen die beiden einstündigen Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch an. Valentino Rossi muss nach einem enttäuschenden Qualifying eine Aufholjagd starten.