Aleix Espargaro: Wieso WM-Leader Jorge Martin fliegt

Jorge Martin aus dem Team Prima Pramac Ducati hat mit seinem Sprintsieg in Indonesien die Führung in der MotoGP-Weltmeisterschaft übernommen. Aprilia-Star Aleix Espargaro kennt die Hintergründe.

Zeitweise führte Titelverteidiger Pecco Bagnaia die Weltmeisterschaft in diesem Jahr mit 66 Punkten Vorsprung an, doch seit Misano hat sich das Blatt gewendet: Jorge Martin aus dem Team Prima Pramac Ducati gewann beide Rennen in Italien, in Indien wurde er Erster und Zweiter, in Japan siegte er zweimal und auch im Sprint in Indonesien am Samstagnachmittag war der Spanier der Schnellste.



Vor dem Grand Prix am Sonntag liegt Martin in der Gesamtwertung sieben Punkte vor Bagnaia und hat von Startplatz 6 die wesentlich bessere Ausgangsposition als der Italiener von Grid-Position 13.

Martin schwimmt seit Anfang September auf einer Erfolgswelle – bei der derzeitigen Leistungsdichte in der MotoGP-Klasse etwas Außergewöhnliches.

«Er fliegt, es ist unglaublich», sagt Aprilia-Ass Aleix Espargaro über seinen Landsmann. «Ihm gelingt derzeit alles, er hat die perfekte Balance gefunden. In den ersten drei Monaten der Meisterschaft war Bagnaia in dieser Zone. In diese Zone zu kommen, ist nicht das Schwierige. Schwierig ist, zehn Monate in ihr zu sein – das ist beinahe unmöglich. Wenn du nur Fünfter werden kannst, dann musst du Fünfter werden – und nicht Zehnter. Das ist das Wichtige. Jetzt ist er nicht mehr zu stoppen. Gleichzeitig darf man bezüglich Pecco aber auch niemals nie sagen. Am Sonntag wird es für ihn nur darum gehen, möglichst viele Punkte mitzunehmen. Denn ich glaube nicht, dass er die Lücke zu Martin, Vinales und mir schließen kann. Aber dann geht es nach Australien und Thailand, wo er sehr stark sein wird. Und er fährt für das Werksteam, in dem es viele gute Ingenieure hat. Niemand sollte sagen, dass Jorge bereits Champion ist.»

Jorge Martin und Aleix Espargaro verbindet eine enge Freundschaft, «deshalb liebe ich diese Geschichte», grinste der Aprilia-Pilot. «Er verdient diese Erfolge und beweist, dass man zwar viel Talent haben kann, aber trotzdem hart arbeiten muss. Er geht seine Aufgabe sehr seriös an und bereitet sich in Andorra gewissenhaft vor, wo er quasi alleine und ohne Freunde lebt. Er ist dieses Jahr sehr fokussiert und hat sein Fitness- und Krafttraining intensiviert. Er lebt dafür, diesen Titel zu gewinnen. Ihm fliegt nichts zu, er arbeitet dafür.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 328 Punkte. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 502 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.