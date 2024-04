Marco Bezzecchi (Ducati): Rückkehr zur alten Stärke?

Das Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team konnte mit Marco Bezzecchi am Freitag in Jerez einen sauberen vierten Platz einfahren. Der Italiener glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist, um zur Spitze aufzuschließen.

Am Freitag stürzte Marco Bezzecchi auf seiner Ducati Desmosedici GP24 im Training am Nachmittag in Kurve 1 des Circuito de Jerez - Angel Nieto. Der Italiener raffte sich gleich wieder auf und landete am Ende auf dem respektablen vierten Rang – 0,399 Sekunden hinter Pecco Bagnaia (Ducati) auf Platz 1.

Nach den letzten Rennen, bei denen «Bez» hart zu kämpfen hatte, fühlt er sich in Jerez wieder deutlich stärker. «Ein guter Beginn eines Wochenendes, wenn man es mit den vergangenen Rennen vergleicht. Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich zurück bin, denn zuletzt lief es nach positiven Phasen meist schlechter. Aber mit den Bedingungen der Strecke habe ich mich auf den ersten Metern gut gefühlt», berichtete der 25-Jährige. «Im Bereich des Kurvenscheitelpunktes, dort lagen seit dem ersten Test die Probleme, habe ich deutliche Fortschritte erzielt.»

«Ich hatte starke Probleme, aber Schritt für Schritt konnte ich mich verbessern – auf der Bremse, am Kurveneingang und am Ausgang. Nur im Scheitelpunkt kam ich nicht weiter, bis ich am Freitag ein paar gute Punkte gefunden habe», so das Feedback des Ducati-Fahrers, der im letzten Jahr drei MotoGP-Siege feierte. «Das Gefühl ist nun ähnlich zu letztem Jahr. Natürlich bin ich noch nicht nah genug an den Spitzenfahrern dran, bei der Pace fehlen ein paar Zehntel. Das sind natürlich die schwierigsten Zehntel. Insgesamt bin ich sehr glücklich mit dem Beginn des Wochenendes.»

Wieso kommt die Steigerung Bezzecchis ausgerechnet in Jerez? «Die Strecke hat etwas weniger Grip im Vergleich zu den letzten Strecken», sagte er und fügte hinzu: «Das hilft dabei, mit etwas mehr Bewegung am Hinterrad, das Bike etwas einfacher einzulenken. Auf der Bremse war ich in Texas und Portimão bereits recht stark, aber beim Turning, mit weniger Grip, fühle ich mich besser. Ich kann mich immer mehr mit dem Bike anfreunden, ohne am Setting etwas zu verändern.»

«Das Bike benötigt weniger Gewicht an der Front, um die Kurve zu durchfahren. Ich habe mich daran gewöhnt, auch wenn es mir schwerfällt», gab Bezzecchi zu. «Ich muss mich beim Fahren immer noch selbst daran erinnern, wie wichtig es ist. Manchmal klappt es, manchmal falle ich noch in den alten Stil zurück.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514

Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145