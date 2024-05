Mugello, Zeittraining: Pecco Bagnaia mit Bestzeit!

Francesco «Pecco» Bagnaia sicherte sich im Zeittraining auf dem Mugello-Rundkurs die Bestzeit vor Alex Rins und Rookie Pedro Acosta. Letzterer musste einen Crash einstecken. Auch Marc Márquez schaffte es ins Q2.

Die MotoGP-Stars rückten in Mugello auch zum Zeittraining unter einem bewölkten Himmel aus, die Aussentemperatur lag bei 21 Grad Celsius, der Asphalt der schnellsten Strecke des WM-Kalenders hatte sich auf 36 Grad aufgeheizt, als die Trainingsstunde in Angriff genommen werden durfte. Im FP1 hatte Aprilia-Star Maverick Viñales den Rest des Feldes distanziert, Fabio Quartararo, der die zweite Position auf der FP1-Zeitenliste belegte, blieb auf seinem schnellsten Umlauf 0,188 sec langsamer als der Spanier.

Kaum war die Session losgegangen, verliessen die meisten Stars ihre Box und machten sich an die Zeitenjagd, um sich gleich einen Platz im Q2 zu sichern. Die schnellsten Zehn schaffen den Sprung direkt, alle anderen müssen den Q1-Umweg nehmen und dort auf einen der letzten beiden Q2-Plätze hoffen.

Viñales setzte sich auch zu Beginn des Zeittrainings an die Spitze, nachdem alle ihre erste Runde absolviert hatten, führte er die Zeitenliste mit 1:46,165 min vor Quartararo an. Sein zweiter Umlauf fiel gemütlich aus, deshalb wurde der Aprilia-Star durchgereicht. Marc Márquez gab hingegen Gas und schaffte es in 1:45,582 min um die Piste.

Joan Mir unternahm noch in den ersten zehn Minuten in der letzten Schikane einen Ausritt ins Grüne, schaffte es aber auf die Bahn zurück. Marc Márquez steuerte die Box an und kam erst nach Ablauf der ersten Viertelstunde wieder auf die Bahn. Der achtfache Champion führte die Zeitenliste immer noch an, als er seine dritte Runde in Angriff nahm. Dahinter waren Alex Rins, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Alex Márquez, Miguel Oliveira und Jack Miller auf Q2-Kurs.

Marc Márquez, Alex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Aleix Espargaró, Johann Zarco und Pol Espargaró hatten die Strecke für sich, als noch 41 Minuten auf der Uhr waren. Doch bald gesellten sich Martin und Quartararo dazu.

Pedro Acosta legte sich kurz vor Halbzeit in der 13. Kurve hin, der Rookie hatte Glück im Unglück. Er blieb unverletzt und half auf dem Weg zurück zur Box sogar, den Roller, der ihn zurückbringen sollte, bergauf anzuschieben, sein Motorrad steckte den Crash nicht so gut weg, es überschlug sich im Kies und büsste dabei Teile der Verkleidung ein.

Knapp 20 Minuten vor dem Ende der Session war Acosta wieder auf der Bahn und machte sich daran, seine Rundenzeit zu verbessern. Langsam machten sich die MotoGP daran, die besten Runden des Tages zu fahren. Viñales setzte sich mit 1:45,424 min an die Spitze, damit war der Spanier knapp eineinhalb Zehntelsekunden schneller als Márquez.

Martin ärgerte sich über Oliveira, der ihm eine schnelle Runde kostete, weil er ihm im Weg war. Dem Spanier aus dem Team Prima Pramac Racing blieben noch elf Minuten, um eine schnellere Rundenzeit aufzustellen.

In den letzten 10 Minuten holten sich die Piloten frische Reifen für die finale Zeitattacke. Entsprechend viele Sektor-Bestzeiten leuchteten auf dem Zeitenmonitor auf. Bagnaia setzte sich vier Minuten vor dem Ende an die Spitze, er umrundete die 5,245 km lange Strecke in 1:44,938 min. Quartararo und Binder wurden wegen Ausritten gute Rundenzeiten gestrichen, während Martin einen Ausflug ins Kies unternahm.

Am Ende behielt Bagnaia die Nase vorn, Rins, Acosta, Oliveira, Marc Márquez, Bastianini, Martin, Viñales und Aleix Espargaró schafften es auf die ersten zehn Positionen und damit gleich ins Q2. Dahinter komplettierten Quartararo, Di Giannantonio, Binder, Bezzecchi, Morbidelli, Raul Fernández, Miller, Pol Espargaró, Nakagami, Zarco, Mir, Savadori, Augusto Fernández und Marini die Zeitenliste.

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972