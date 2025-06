MotoGP-Chief: «Früher 70 % Fahrer, heute 70 % Bike!»

Manuel Cazeaux, der erfahrene Crewchief von Maverick Vinales, spricht über seinen Fahrer, seinen Werdegang und seine Kollegen. Zudem beschreibt der Argentinier, wie sich die MotoGP über die Jahre verändert hat.

Im MotoGP-Fahrerlager gibt es 22 Crewchiefs, aber nur wenige verfügen über einen Lebenslauf wie der Argentinier José Manuel Cazeaux. Der 47-Jährige arbeitete bereits für Ducati, Suzuki, Aprilia und nun KTM – als Crewchief unter anderem von Maverick Vinales und Alex Rins.

Cazeaux bringt Fachwissen und Intensität in die Boxengasse und ist ein echter Wettkämpfer; manchen Fans ist er vielleicht noch durch seine frustrierte Kopfhörer-Wut bei Suzuki mit Rins aus der inzwischen eingestellten Amazon-Prime-Serie «MotoGP Unlimited» bekannt. «Ha, ich hatte einfach Pech!», lachte er verlegen über die Szene. «Sie haben mich in einem schlechten Moment erwischt!»

«Normalerweise versucht man natürlich ruhig zu bleiben», sagte er weiter zur speziellen Rolle des Crewchiefs als technischer Leiter und gleichzeitig als Psychologe. «Man lernt, und ich spreche da oft mit Maverick drüber: Wir sind Menschen, und manchmal macht man eben Fehler oder wird wütend – aber die Erholungszeit ist dann entscheidend. Es ist wie bei Tennisspielern. Sie verlieren Punkte, machen Fehler – aber wer sich schnell erholt und neu fokussiert, der macht den Unterschied.»

Viel Lob für Maverick Vinales

Cazeaux verhalf beiden spanischen Fahrern zu ihren ersten MotoGP-Siegen und war bei Vinales’ Höhepunkten (der Sieg 2024 in den USA war der einzige Nicht-Ducati-Triumph der Saison) bei Aprilia massgeblich beteiligt. Die Partnerschaft ist mittlerweile wohl die fortschrittlichste, wenn es darum geht, die knifflige Gleichung der KTM RC16 2025 und der Michelin-Reifen zu lösen – was es Vinales ermöglichte, sich in weniger als einem Viertel der Saison schnell an das österreichische Bike anzupassen.

«Mit Maverick haben wir damals bei Suzuki gemeinsam angefangen und über zwei Jahre eine Beziehung aufgebaut. Es ist aber eine ganz andere Beziehung als heute», beschrieb er den gemeinsamen Weg. «Damals war er jung und zu impulsiv, manchmal musste man ihn bremsen. 2016 war ein großartiges Jahr. Es gab starke Fahrer in drei Werksteams, also war Platz 4 und der Kampf um Platz 3 bis zum letzten Rennen in Valencia eine sehr gute Leistung. Die Suzuki von 2016 hatte nichts mehr mit der zu tun, mit der wir 2022 aufgehört haben – das war dann ein Siegerbike.»

«Ich weiß nicht, wie er von außen wahrgenommen wird, aber Maverick ist sehr freundlich zu allen im Team. Er ist aufrichtig», ergänzte er. «Ich weiß, früher war er manchmal aufbrausend, aber wenn du die Teams fragst, bei denen er war – alle mögen ihn. Wenn ein Fahrer dieses Talent hat, vereinfacht das vieles, selbst wenn man das Gleichgewicht im Bike nicht findet. Er gibt uns immer etwas Extra. Bei KTM genießen wir es, weil es eine neue Herausforderung ist und viel Energie da ist, um besser zu werden. In Silverstone haben wir mit den neuen Reifen etwas verpasst, das ist normalerweise eine Stärke von Maverick. Wir müssen das noch herausfinden.»

Einstieg über die Schule von Ducati Corse

Wie viele andere hochrangige Techniker in der MotoGP durchlief Cazeaux die «Schule» von Ducati Corse, nachdem er in Bologna promoviert hatte und sich 2006 auf eine Stelle in der Elektronikabteilung bewarb. «Im Folgejahr haben sie mich an die Strecke geschickt!», erzählte er – und das in einer Saison, die mit Casey Stoners Meistertitel endete. «Damals war die MotoGP noch ganz anders. Weniger Rennen im Kalender, die Leute arbeiteten an der Strecke und verbrachten auch Tage in der Fabrik. Es war eine gute Mischung – schön für einen Ingenieur, auch die Entwicklung zu sehen.»

Cazeaux wechselte im Fahrerlager nur zweimal freiwillig und betont, dass er kein Mensch sei, der nach Veränderung strebt – auch wenn ihm die Arbeit mit unterschiedlichen Teams, Nationalitäten und Herstellern eine breite Sicht auf Arbeitsweisen und Philosophien eröffnet habe. Für Suzukis Comeback 2015 wurde er von Davide Brivio ins Boot geholt – als Crewchief für das japanische Team.

«Ducati zu verlassen war eine sehr schwierige Entscheidung – ich war fast zehn Jahre dort», erklärte er. «Bei Suzuki war ich, bis sie sich zurückzogen – acht Jahre. Ich wurde zu einem Wechsel gezwungen und kam schließlich wieder mit Maverick zusammen. Als er sich dann – aus seinen Gründen – entschied, Aprilia zu verlassen, war das auch für mich eine schwierige Entscheidung, weil ich die Zusammenarbeit dort sehr mochte und viele Freundschaften entstanden sind.»

«Aber ich wollte die Geschichte von 2016 nicht wieder verlieren, also dachte ich: ‘Mit Maverick läuft es gut – machen wir die KTM-Erfahrung.’ Aber man braucht wieder Zeit, um Erfahrung aufzubauen. Selbst wenn das Bike besser ist, macht man erst einmal einen Schritt zurück, weil man ein neues Gleichgewicht finden muss – und das ist nie einfach. Wir sind jetzt in diesem Prozess, und es läuft mehr oder weniger wie erwartet.»

Große Unterschiede zwischen den Kulturen der Werke

Cazeaux lernte die Arbeitsweisen italienischer, japanischer und österreichischer Werke kennen. «Ich kann dir sagen, es ist beeindruckend, wie unterschiedlich die Kultur allein zwischen Ducati und Aprilia ist – und sie sind nur eineinhalb Stunden mit dem Auto voneinander entfernt!», sagte er mit einem Lächeln. «Die Überzeugungen, die sie haben, und die Art, wie sie Dinge machen …»

Von einer Elektronik- und Backoffice-Rolle bei Suzuki wurde Cazeaux zum Teamleiter. «Ehrlich gesagt – das ist meine Art zu arbeiten – ich schaue nicht weit voraus», beschrieb er seine Herangehensweise. «Ich versuche, im Moment zu leben. Ich denke, das basiert auf dem Gefühl, dass man weitermachen kann, wenn man gute Arbeit leistet. Man erzwingt keine Veränderungen.»

«Neben der Technik hat er Teamgeist und weiß genau, wann er den Fahrer psychologisch ansprechen muss», lobte Davide Brivio, heute Teamchef bei Trackhouse Racing. «Bei Suzuki war er ein Eckpfeiler des Teams. Viele technische Ideen kamen von ihm, und ohne ihn hätte ich nicht das sehr gute Team aufbauen können, das wir in der MotoGP hatten. Er war ein guter Ingenieur und Coach – eine der besten Kombinationen für diese Rolle.»

«Alle Crewchiefs sind auf hohem Niveau in der Weltmeisterschaft, aber Manuel ist derzeit der Beste im Fahrerlager – nicht nur wegen seines Wissens und seiner Erfahrung, sondern auch wegen seiner Einstellung», schwärmte Vinales. «Wenn wir ein Rennen vorbereiten und fahren, geben wir beide alles, und das ist sehr wichtig. Wir sprechen die gleiche Sprache – manchmal sehe ich an seinem Blick, dass er genau weiss, was los ist. Als ich zu KTM kam, war mein einziger Wunsch: ‘Ich brauche Manu…’»

Cazeaux, der zwischen Spanien und Italien pendelt, befindet sich in illustrer Gesellschaft mit Ducatis Cristian Gabarrini, HRCs Santi Hernandez, LCRs Christophe Bourguignon, KTMs Paul Trevathan und Andres Madrid und anderen. Das Schweigen in der MotoGP bedeutet, dass sich diese kleine, privilegierte Gruppe zwar austauscht – man erfährt aber wenig.

«Man bekommt kaum Informationen und kann dem Tratsch nicht trauen», kommentierte Cazeaux. «Man weiß höchstens etwas über die Reifenstrategie oder wie die Runs organisiert sind. Es ist schwierig, aber man kann sich an Beispielen orientieren. Ich denke, es gibt zwei Arten von Crewchiefs: die alte Schule und die moderne – die meisten von Ducati. Ich identifiziere mich mit jemandem wie Gabarrini. Ich kenne ihn schon lange, er ist ein Freund und wir arbeiten in vielerlei Hinsicht ähnlich.»

Im Gegensatz zu seinen ersten Rennen mit Vinales und Rins, als diese noch MotoGP-Rookies waren, hat Cazeaux nun eine direkte Verbindung zur Spitze – mit Maverick, der inzwischen bei seinem vierten Hersteller und in seiner elften Saison in der Königsklasse ist. Er kann sich nun auf die Feinheiten der letzten Phase der aktuellen MotoGP-Ära mit Michelin-Reifen und eingefrorenen Motoren konzentrieren.

«Die MotoGP ist heute – insbesondere seit 2019/2020 – sehr technisch geworden. Die technischen Fähigkeiten sind entscheidend», betonte er. «Früher hätte ich gesagt, der Fahrer hatte zu 70 Prozent Einfluss auf das Ergebnis – das war der große Unterschied zur Formel 1. Heute ist es umgekehrt. Das Bike macht 70 Prozent aus. Es ist schwierig, konkurrenzfähig zu sein, wenn das Motorrad nicht auf Top-Niveau ist.»

An Einsatz mangelt es Cazeaux nicht. Vinales machte beim zweiten Rennen in Argentinien den Durchbruch mit der RC16 und war bislang der einzige KTM-Fahrer, der um Podestplätze kämpfen konnte. Die Suche nach dem optimalen Setup geht weiter – aber das gemeinsame Abenteuer ist erst sieben Rennen alt. Cazeaux: «In diesem Job kannst du Sport und Technik verbinden, und wie ich meinen Kindern sage: Wenn du etwas machst, dann mach es gut – sonst lass es bleiben.»