Red Bull Rookies

Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020: Der Terminkalender

Die FIM bestätigte am 6. Februar den endgültigen Terminkalender für die 14. Saison des Red Bull MotoGP Rookies Cups. Die erfolgreiche Nachwuchsrennserie gastiert 2020 insgesamt sechsmal im Rahmen der MotoGP.

Die neue Saison beginnt am Wochenende vom 4. bis 5. Mai 2020 im spanischen Jerez im Rahmen des Grand Prix von Spanien und endet am 4. Oktober 2020 mit dem Finale im Motorland Aragón. An sechs Wochenenden stehen jeweils zwei Rennen für die Youngster auf dem Programm, in Mugello wird nur ein Rennen am Samstag (30. Mai 2020) ausgetragen.

Neu beziehungsweise zurück im Kalender des Red Bull MotoGP Rookies Cups ist die Strecke von Le Mans, wo die erfolgreiche Nachwuchsrennserie am 16. und 17. Mai 2020 im Rahmen des Grand Prix von Frankreich am Start sein wird. Beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring steht am 20. und 21. Juni 2020 die vierte Saisonrunde auf dem Programm.

In der Saison 2019 traten in der MotoGP-WM mit Johann Zarco, Joan Mir und Miguel Oliveira gleich drei ehemalige Red Bull Rookies in der MotoGP-Königsklasse an. In der Moto2-WM waren es Lorenzo Baldassarri, Brad Binder, Stefano Manzi, Joe Roberts, Bo Bendsneyder, Phillip Öttl, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini und Jorge Martin.

In der Moto3-Weltmeisterschaft waren im vergangen Jahr sogar zwölf ehemalige Red Bull Rookies am Start: Niccolò Antonelli, Darryn Binder, Jakub Kornfeil, Filip Salač, Marcos Ramirez, Ayumu Sasaki, Kaito Toba, Kazuki Masaki, Can Öncü, Raul Fernandez, Makar Yourchenko und Ai Ogura.

RED BULL MOTOGP ROOKIES CUP - TERMINKALENDER 2020

02. und 03. Mai 2020 - Jerez (Spanien)

16. und 17. Mai 2020 - Le Mans (Frankreich)

29. und 30. Mai 2020 - Mugello (Italien)

20. und 21. Juni 2020 - Sachsenring (Deutschland)

11. und 12. Juli 2020 - Kymiring (Finnland)

15. und 16. August 2020 - Red Bull Ring (Österreich)

03. und 04. Oktober 2020 - Aragón (Spanien)