Eugene Laverty (BMW): Sturz, Kopfweh, Startverbot

Der Rennsonntag der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island fand ohne BMW-Pilot Eugene Laverty statt. Der Nordire wollte die Rennen trotz einer Gehirnerschütterung fahren.

Nach Platz 11 am Samstag im ersten Rennen baute BMW das Set-up der S1000RR von Eugene Laverty um, aber im Warm-up rutschte dem Nordiren bereits auf seiner ersten Runde in Lukey Heights das Vorderrad weg, sein Motorrad zerlegte sich anschließend im Kiesbett in ihre Einzelteile. Laverty zog sich eine Gehirnerschütterung zu und musste auf das Superpole-Race und den zweiten Superbike-Lauf verzichten.

Laverty wäre die Rennen sehr wohl gefahren, die Rennärzte zogen den 33-Jährigen aus Ballymena aber aus dem Verkehr. «Ich verstehe ihre Entscheidung, auch wenn so etwas für einen Rennfahrer natürlich immer schwierig zu akzeptieren ist. Aber letzten Endes war es die richtige Entscheidung», gab sich der BMW-Pilot später einsichtig.

Laverty war optimistisch, dass er am Rennsonntag bessere Ergebnisse als im ersten Lauf abgeliefert hätte. «Ich ärgere mich über meinen Sturz, denn das Bike war fantastisch», betonte er. «Es war die erste Runde im Warm-up, ich hätte es etwas vorsichtiger angehen sollen, und ich war auf dem Weg zur Bestzeit. Ich hätte mir Zeit lassen und etwas langsamer machen sollen, denn so habe ich eine große Chance für die heutigen Rennen verpasst. Ich möchte dem Team sorry sagen.»



Mit nur fünf Punkten aus Lauf 1 belegt Laverty in der Gesamtwertung der Superbike-WM 2020 den 15. Platz.

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: