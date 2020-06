Takaaki Nakagami: Vorspiel für die Superbike-WM 2021

MotoGP-Pilot Takaaki Nakagami trainierte und testete auf dem Twin Ring in Motegi auf einer Honda CBR1000RR-R Fireblade. Der 28-jährige Japaner gilt als heißer Kandidat für das Werksteam in der Superbike-WM 2021.

Das Superbike-Werksteam von Honda wird nächstes Jahr mit Alvaro Bautista weitermachen, Leon Haslam muss sich mit hervorragenden Ergebnissen empfehlen. Da sämtliche Experten davon ausgehen, dass Honda schon bald siegfähig sein wird, gehört die Triple-R zu den begehrtesten Bikes.



Zur Konkurrenz für Haslam könnte der japanische MotoGP-Pilot Takaaki Nakagami werden. Alex Marquez wird für 2021 von Repsol Honda zu LCR Honda transferiert. Sollte Cal Crutchlow dort seine Karriere fortsetzen, wäre kein Platz mehr für Nakagami und er könnte im HRC-Superbike-Team geparkt werden.

Erste Hinweise in diese Richtung gab Nakagami selbst mit einem Fireblade-Test in Motegi. Natürlich nütze der WM-13. des Vorjahres diesen, um sich auf die am 19. Juli in Jerez beginnende MotoGP-Weltmeisterschaft vorzubereiten. Es ging aber auch darum, Optionen für die Zukunft abzuwägen. Nakagami verfügt über einige Superbike-Erfahrung: 2010 gewann er gemeinsam mit Takumi Takahashi und Ryuichi Kiyonari für Musashi Honda das prestigeträchtige Suzuka Eight Hours.

Die Honda Racing Corporation unterstützt Nakagami seit Jahren, in seinen ersten beiden MotoGP-Saisons ist ihm mit Material aus dem Vorjahr der Durchbruch aber nicht vollends gelungen. In der Superbike-WM sehen wir seit dem Rücktritt von Noriyuki Haga nach der Saison 2011 keinen schnellen Japaner mehr. Honda-Pilot Takumi Takahashi kam beim WM-Auftakt in Australien im Moriwaki-Satelliten-Team völlig unter die Räder, seinem Vorgänger Kiyonari erging es 2019 gleich.

Superbike-Werksteams 2021:

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes



Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam? Takaaki Nakagami?



BMW: Tom Sykes, Eugene Laverty?



Yamaha: Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark?



Ducati: Scott Redding, Chaz Davies?

Provisorischer Superbike-Kalender 2020, Stand 24. Juni:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien