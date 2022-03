Bitter: Xavi Vierge braucht Physiotherapie nach Sturz 27.03.2022 - 15:15 Von Tim Althof

© GeeBee Images Xavi Vierge im Regen von Montmelo

Das Honda-Werksteam machte bei den Testfahrten der Superbike-WM in Barcelona am Freitag und Samstag ordentliche Fortschritte. Ein Crash von Xavi Vierge am Samstagnachmittag hat jedoch Folgen für den Spanier.