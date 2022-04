Das halten Bautista, Rea, Toprak vom neuen SCQ-Reifen

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 im MotorLand Aragón feierte auch der neue SCQ-Reifen von Pirelli in der Superpole und auch im Superpole-Race seine Premiere. Die Meinung der Piloten ist gemischt.

Der traditionelle Qualifyer, der nur eine schnelle Runde erlaubt, wurde nach der Superbike-WM 2021 in Rente geschickt. Neu ist der SCQ, dessen Performance zwischen dem Qualifyer und dem weichen SCX-Rennreifen liegen soll. Laut Pirelli soll dieser Reifen bis zu zehn schnelle Runden erlauben und daher für den Einsatz im Superpole-Race geeignet sein.

Doch beim Meeting in Aragón vertrauten nur sieben von 25 Piloten dem SCQ zu, dass er für das Sprintrennen geeignet ist. Die Top-Piloten waren sich einig und wählten den SCX-Reifen.



«Ich habe den neuen Reifen in den Trainings über acht Runden gefahren, nach fünf Runden spürte ich einen Drop», erklärte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha). «Für die Superpole ist der Reifen nicht schlecht, weil er mir eine unglaubliche Rundenzeit und auch einen neuen Rekord ermöglichte. Das Gefühl ist nicht wie bei einem echten Qualifyer-Reifen, aber ich bin mit diesem Reifen zufrieden. Beim Reifen ist es wichtig, dass das Wetter gut ist.»

«Es ist definitiv ein Reifen, der in der Mitte liegt und kein 100-prozentiger Qualifyer-Reifen, hält aber länger. Er ist ein Vorteil, wenn man auf seiner schnellen Runde gelbe Flaggen hat, weil man dann einen weiteren Versuch hat», erklärte der 113-fache Laufsieger Jonathan Rea (Kawasaki). «Man schafft dann immer noch eine anständige Zeit, anstatt mit einem kaputten Reifen eine Schrottrunde zu fahren. Aber für das Superpole-Race ist er für uns noch keine Option. Unser Bike geht nicht so gut mit ihm um, außerdem habe ich ein durchschnittliches Gewicht, man muss mit diesem Reifen ziemlich sanft agieren. Vielleicht können wir ihn an einem heißen Wochenende einsetzen.»



Tatsächlich kommen bei hohen Asphalttemperaturen zumeist sehr weiche Reifen zum Einsatz, weil die härteren Gummimischungen unter der Belastung zum Aufreißen neigen.

WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati), der das Superpole-Race und den zweiten Lauf mit dem SCX-Reifen gewinnen konnte, sieht es ähnlich wie Rea.



«Wir haben den SCQ im FP2 versucht. Ich bin acht Runden gefahren und die Pace war nicht so schlecht. Um ihn jedoch im Superpole-Race einzusetzen, müssen wir noch etwas mehr mit dem Reifen arbeiten», sagte der Spanier. «Grundsätzlich ist eine gute Idee von Pirelli, denn früher konnte man mit dem Q-Reifen nur eine Runde fahren, und wenn man dann einen Fehler macht, bekommt man keine weitere Chance. Mit diesem Reifen kommen Sie je nach Strecke auf zwei oder drei Runden. Ich denke, dieser Reifen ist besser.»

Dass man den SCQ-Reifen sehr wohl über die Distanz bringen kann, bewies Honda-Pilot Iker Lecuona mit Platz 7. Auch Superbike-Rookie Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) äußerte sich positiv. «Ich habe ein paar Fahrer gemacht, meine Pace war aber ähnlicher der Piloten in den Top-10.»

© Gold & Goose Willkommen zum zweiten Rennen in Aragón © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Laverty vor Baz © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Kohta Nozane © Gold & Goose Locatelli vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Baz und Lecuona © Gold & Goose Bautista und Rinaldi © Gold & Goose Vierge und Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das zweite Superbike-Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW