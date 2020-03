Formel 1

Toto Wolff (Mercedes) vor Melbourne: «Wir sind heiss»

​Mercedes-Benz ist in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit 2014 ungeschlagen. Und auch die Erfolgsbilanz in Australien ist überaus eindrucksvoll. Teamchef Toto Wolff spricht über den Saisonstart.

Fans und Fachleute verbindet der gleiche Gedanke: Endlich geht die Formel-1-Saison los! Auch der Wiener Toto Wolff fiebert dem Saisonbeginn entgegen. Der 48jährige Teamchef des Mercedes-Werksrennstalls sagt: «Wir freuen uns sehr auf die neue Saison. Das Team hat hart an unserem neuen Auto gearbeitet und wir sind heiss darauf zu erfahren, was es unter Rennbedingungen leisten kann. Wir konnten einen Grossteil unseres geplanten Programms bei den Wintertestfahrten absolvieren, hatten jedoch ein paar Zuverlässigkeitsprobleme, die wir lösen mussten. Es ist gut, dass wir diese Schwierigkeiten bei den Testfahrten hatten und nicht erst an einem Rennwochenende, denn so konnten wir ohne Strafen an ihrer Behebung arbeiten.»

«Die neue Saison wird sehr spannend, sowohl auf als auch neben der Strecke. Denn alles, was wir in diesem Jahr unternehmen, wird einen Einfluss auf unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit haben. Wir sehen uns der grössten technischen Herausforderung in der Geschichte der Formel 1 gegenüber, gepaart mit der Einführung einer Budgetgrenze. Deshalb bestimmt unsere Arbeit in diesem Jahr den Start in das nächste. Das macht die Saison 2020 zu einer enormen Herausforderung, auf die sich jeder in den Werken von Brixworth und Brackley freut.»

«Hinter uns liegt ein arbeitsreicher Winter. Wir haben nicht nur ein neues Auto entwickelt, getestet und gebaut, sondern mit Ineos auch einen neuen Partner vorgestellt und ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit abgegeben. Dabei haben wir uns bei der Verringerung unserer CO2-Emissionen bis zum Jahr 2022 sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Schon ab diesem Jahr wird unser Team durch eine Kombination aus der Senkung unserer Emissionen und eines CO2-Ausgleichs klimaneutral sein. Wir hoffen, dass sich uns andere Teams schon bald anschliessen und auf eine ähnlich starke Nachhaltigkeitsstrategie setzen werden.»

Mercedes feiert in Australien zehn Jahre des jüngsten Formel-1-Engagements. Hier die im Albert-Park von Melboure errungenen Ergebnisse.



Mercedes im Australien-GP

2010

Qualifying

Nico Rosberg 6.

Michael Schumacher 7.

Rennen

Rosberg 5.

Schumacher 10.



2011

Qualifying

Rosberg 7.

Schumacher 11.

Rennen

Rosberg out (Kollisionsschäden)

Schumacher out (Kollisionsschäden)



2012

Qualifying

Schumacher 4.

Rosberg 7.

Rennen

Rosberg 12.

Schumacher out (Getriebe)



2013

Qualifying

Lewis Hamilton 3.

Rosberg 6.

Rennen

Hamilton 5.

Rosberg out (Elektrik)



2014

Qualifying

Hamilton 1.

Rosberg 3.

Rennen

Rosberg 1.

Hamilton out (Motorschaden)



2015

Qualifying

Hamilton 1.

Rosberg 2.

Rennen

Hamilton 1.

Rosberg 2.



2016

Qualifying

Hamilton 1.

Rosberg 2.

Rennen

Rosberg 1.

Hamilton 2.



2017

Qualifying

Hamilton 1.

Valtteri Bottas 3.

Rennen

Hamilton 2.

Bottas 3.



2018

Qualifying

Hamilton 1.

Bottas 10.

Rennen

Hamilton 2.

Bottas 8.



2019

Qualifying

Hamilton 1.

Bottas 2.

Rennen

Bottas 1.

Hamilton 2.