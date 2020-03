Circuit of the Americas geschlossen: Leute entlassen Von Adam Cooper

​Die USA haben auf den Coronavirus nur schleppend reagiert, die Dunkelziffer an Infizierten ist hoch. Der Circuit of the Americas (COTA) ist geschlossen, Pistenchef Bobby Epstein musste Leute entlassen.

Der US-Bundesstaat Texas reagierte etwas weniger träge auf die Bedrohung Coronavirus als die Landesregierung in Washington: Schon vor einer Woche wurde in der Region um den Circuit of the Americas (COTA) bei Austin der Notstand ausgerufen. Auf der texanischen Rennstrecke hätte am 5. April das MotoGP-Rennen stattfinden sollen, es ist auf 15. November verschoben.

Die Stadt Austin hat am vergangenen Samstag bis zum 1. Mai jede Menschenansammlung von 250 Personen untersagt. Das Bundesamt für Seuchenkontrolle ging am Sonntag noch einen Schritt weiter und empfiehlt, dass sich nicht mehr als 50 Menschen nahe beieinander aufhalten.

In den USA gelten offiziell 3802 Menschen als Coronavirus-erkrankt, 69 Tote sind zu beklagen. Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. Denn bis zum Wochenende waren in Amerika nur knapp 12.000 Menschen auf das Virus untersucht worden, so viele wie in Südkorea am vergangenen Freitag an einem Tag. «Jeder Amerikaner, der einen Test haben will, kann sich testen lassen», säuselte US-Präsident Donald Trump. Eine glatte Lüge. Die Frage nach einem eklatanten Mangel an Corona-Tests schmetterte der selbstverliebte Präsident mit dem Satz ab: «Ich trage überhaupt keine Verantwortung.»

Noch vor wenigen Tagen bezeichnete Trump die Lungenerkrankung als «ausländischen Virus», die Bedrohung für Amerika als «sehr, sehr gering» und sprach allen Erstes davon, dass sich die Krankheit ohnehin in Luft auflöse, wenn es im Frühling bald wärmer werde. Als in Asien und Europa längst auf die Bedrohung reagiert worden war, nannte Trump den Coronavirus einen «hoax», einen Schwindel.

Zurück zur Rennstrecke in Texas. Pistenchef Bobby Epstein hat COTA kurzerhand geschlossen, nur eine Handvoll Angestellte befindet sich in Kurzarbeit, viele mussten entlassen werden, um die laufenden Kosten zu senken.

Ein auf 26. April angesetztes IndyCar-Rennen ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Die IndyCar-Führung hat beschlossen, dass es bis Ende April keine Rennen geben wird, davon betroffen sind die Läufe in St. Petersburg (Florida), Birmingham (Alabama), Long Beach (Kalifornien) und Austin (Texas). Für diese vier Rennen gibt es noch keinen neuen Termin. Die Saison soll aus heutiger Sicht am 9. Mai auf den Infield-Kurs von Indianapolis beginnen.

COTA ist nicht nur für Motorsportveranstaltungen beliebt, sondern lockt jedes Jahr Hunderttausende zu Musikkonzerten. So sollten am 24. Mai die Rollins Stones die Bühne rocken. Die Absage ist nur eine Frage der Zeit.



Wie geht es auf dem COTA weiter? Bobby Epstein sagt: «Wir müssen derzeit verdauen, dass Veranstaltungen für rund 600.000 Besucher hier verschoben oder gestrichen werden mussten oder stark gefährdet sind. Aber alles, was wir unternehmen mussten, ändert nichts daran, dass wir im Oktober den Formel-1-Lauf austragen können.»



In einer Erklärung der Rennstrecke heisst es: «Es bricht uns das Herz, dass wir viele Fachkräfte gehen lassen müssen. Statt Gäste aus der ganzen Welt begrüssen zu dürfen, müssen wir der Realität einer weltweiten Krise ins Auge sehen. Es sind harte Zeiten für alle Veranstalter und das Gastgewerbe. Wir hoffen, dass alle Menschen gesund bleiben, sich an die Anweisungen der Fachleute halten und zum COTA zurückkommen, wenn bessere Zeiten angebrochen sind.»





Der Formel-1-Kalender 2020

03. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL (fraglich)

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E (fraglich)

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC (fraglich)

07. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE

Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN