Coronavirus: Lage in vielen GP-Ländern erschreckend Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Rote Flagge für die Formel 1

​Die Lungenkrankheit Covid-19 (steht für: corona virus desease 2019) befällt immer mehr Menschen. An Formel-1-Läufe im Mai ist nicht zu denken. Der Autosport-Weltverband kämpft mit einem beweglichen Ziel.

Keiner weiss, was punkto Ausbreitung des Coronavirus noch alles auf uns zukommt. Den aktuellen Stand hat unser Chefredakteur Günther Wiesinger zusammengefasst, nicht nur in der MotoGP ist ein Saisonstart in weite Ferne gerückt in weite Ferne gerückt, auch die Formel-1-Freunde müssen sich darauf einrichten, dass wir so bald keine Grands Prix geniessen werden.

Die jüngsten Zahlen aus jenen Ländern, in welchen Formel-1-Rennen stattfinden, zeigen die erschreckende Entwicklung. Und der Höhepunkt der Pandemie in Europa ist noch lange nicht erreicht, während sich in China immer weniger Menschen anstecken.

Am 4. März haben wir zum ersten Mal versucht, die Krankheitsfälle in Ländern mit einem F1-Lauf in einer Übersicht zusammenzufassen. Seither sind beispielsweise in Spanien so dramatisch viele Covid-19-Fälle hinzugekommen, dass es völlig undenkbar ist, ausserhalb von Barcelona am 10. Mai einen Grossen Preis auszutragen. Auch wenn der GP-Termin noch steht.

Stand 16. März gelten nur die Grands Prix von Australien, Bahrain, Vietnam und China als verschoben. Die Niederlande, Spanien und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Monaco werden hinzukommen.

Wann dies offiziell wird, bleibt unklar. Der Autosport-Weltverband FIA und die Formel-1-Führung kämpfen mit einem beweglichen Ziel. Vor dem Hintergrund der jüngsten Zahlen ist selbst ein WM-Beginn Anfang Juni als optimistisch zu bezeichnen.



Aber sehen Sie selber die Entwicklung dieser Pandemie.



Weltweit haben sich 170.000 Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als 6500 haben ihr Leben verloren. Mehr als 77.000 gelten inzwischen als geheilt.



Niederlande

Geplanter Renntermin 3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort

Stand 4. März: 38 Erkrankungen

Stand 16. März: 1135 Erkrankte, 20 Tote



Spanien

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Stand 4. März: 222 Erkrankungen, 1 Todesfall

Stand 16. März: 7845 Erkrankungen, 292 Tote



Monaco

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco

Stand 4. März: 1 Erkrankung

Stand 16. März: 2 Erkrankungen



Aserbaidschan

7. Juni Baku City Circuit

Stand 4. März: 3 Erkrankungen

Stand 16. März: 23 Erkrankungen, 1 Toter



Kanada

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve

Stand 4. März: 33 Erkrankungen

Stand 16. März: 341 Erkrankungen, 1 Toter



Frankreich

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard

Stand 4. März: 257 Erkrankungen, 4 Todesfälle

Stand 16. März: 5423 Erkrankungen, 127 Tote



Österreich

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring

Stand 4. März: 29 Erkrankungen

Stand 16. März: 860 Erkrankungen, 1 Toter



Grossbritannien

19. Juli: Silverstone Circuit

Stand 4. März: 85 Erkrankungen

Stand 16. März: 1391 Erkrankungen, 35 Tote



Ungarn

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring

Stand 4. März: keine Erkrankungen

Stand 16. März: 32 Erkrankungen, 1 Toter



Belgien

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps

Stand 4. März: 23 Erkrankungen

Stand 16. März: 886 Erkrankungen, 4 Tote



Italien

6. September: Monza, Autodromo Nazionale

Stand 4. März: 3089 Erkrankungen, 107 Todesfälle

Stand 16. März: 24.747 Erkrankungen, 1809 Tote



Singapur

20. September: Marina Bay Street Circuit

Stand 4. März: 110 Erkrankungen

Stand 16. März: 226 Erkrankungen



Russland

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom

Stand 4. März: 3 Erkrankungen

Stand 16. März: 63 Erkrankungen



Japan

11. Oktober: Suzuka Circuit

Stand 4. März: 331 Erkrankungen, 6 Todesfälle

Stand 16. März: 839 Erkrankungen, 24 Tote



USA

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas

Stand 4. März: 137 Erkrankungen, 9 Todesfälle

Stand 16. März: 3782 Erkrankungen, 69 Tote



Mexiko

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez

Stand 4. März: 6 Erkrankungen

Stand 16. März: 53 Erkrankungen



Brasilien

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

Stand 4. März: 2 Erkrankungen

Stand 16. März: 203 Erkrankungen, 3 Tote



Vereinigte Arabische Emirate

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit

Stand 4. März: 27 Erkrankungen

Stand 16. März: 203 Erkrankungen



Australien

Ohne Termin: Melbourne, Albert Park Circuit

Stand 4. März: 50 Erkrankungen, 2 Todesfälle

Stand 16. März: 337 Erkrankungen, 5 Tote



Bahrain

Ohne Termin: Sakhir, Bahrain International Circuit

Stand 4. März: 52 Erkrankungen

Stand 16. März: 214 Erkrankungen



Vietnam

Ohne Termin: Hanoi, Street Circuit Hanoi

Stand 4. März: 16 Erkrankungen

Stand 16. März: 57 Erkrankungen



China

Ohne Termin: Shanghai International Circuit

Stand 4. März: 80.282 Erkrankungen, 2981 Todesfälle

Stand 16. März: 80.860 Erkrankungen, 3213 Tote