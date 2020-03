Pirelli bestätigt: Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt! Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir den zweiten Fall einer Coronavirus-Infektion in der Formel 1 haben

​Die Formel 1 hat den zweiten Fall eines Coronavirus-Erkrankten: Nach einem Mitglied des McLaren-Rennstalls ist nun auch bei einer Fachkraft von Reifenhersteller Pirelli Covid-19 nachgewiesen worden.

McLaren war der Auslöser der Verschiebung des Australien-GP: Bei einem Mitglied des englischen Rennstalls war der Coronavirus festgestellt worden. Als die Verschiebung des Rennwochenendes klar war, begaben sich zahlreiche Mitglieder des Formel-1-Zirkus freiwillig in Isolation. Nun bestätigt Reifenhersteller Pirelli: Ein Mitarbeiter des Mailänder Reifenherstellers ist ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Pirelli teilt dazu mit: «Ein Mitglied unseres Formel-1-Teams ist positiv auf den Coronavirus getestet worden. Diese Person befolgt nun alle relevanten Prozeduren, welche von den australischen Gesundheitsbehörden erlassen worden sind.»

«Diese Behörden bestätigen: Es gab zwischen der Covid-19-infizierten Person keine Kontakte zu anderen Menschen, welche die Isolation weiterer Fachkräfte notwendig macht. Pirelli beobachtet die Situation genau, unter Beachtung aller Gesundheitsvorschriften und Richtlinien unseres Unternehmens.»

Von McLaren befinden sich noch immer insgesamt 15 Fachkräfte in Melbourne in Quarantäne. Die Teams haben sich untereinander verständigt, dass alles Fachpersonal, das von Australien zurück nach Europa gereist wird, in Quarantäne geht und mindestens zwei Wochen lang nicht in den verschiedenen Rennwagenwerken auftaucht.



Die englischen Formel-1-Rennwagenwerke bleiben derzeit offen. Bradley Lord von Weltmeister Mercedes-Benz sagt dazu: «Wir halten uns an die Richtlinien der britischen Regierung. Wir hatten weder im Motorenwerk von Brixworth als auch im Chassis-Werk von Brackley einen Fall. Aber auch wir schicken alle aus Australien zurückkehrenden Leute in Isolation, um jedes Risiko einer Ansteckung zu minieren.»