Hans-Joachim Stuck: Essenszusteller beim Stanglwirt

​Die deutsche Rennlegende Hans-Joachim «Strietzel» Stuck hilft in der Corona-Krise beim Stanglwirt aus – als Energie-effizienter Essenszusteller steuert der Sportwagen-Weltmeister einen Audi e-tron.

Die Coronakrise hält im Moment weltweit sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft in Atem. Während im Grossteil von Europa der Shutdown gilt, werden derzeit in manchen Ländern erste Lockerungen eingeführt. In Österreich dürfen zum Beispiel seit einer Woche wieder Speisen bestellt und von den Kunden bei Gasthöfen unter Einhaltung von hygienischen Auflagen abgeholt werden. Zustelldienste haben seit Wochen Hochkonjunktur.

Auch der Tiroler Traditions-Gasthof «Stanglwirt» in Going am Wilden Kaiser unweit von Kitzbühel hat sich an die Gegebenheiten wegen des Coronavirus angepasst und liefert in der Krise bestellte Speisen an die Kunden in der nahen Umgebung aus. Nun gibt es dafür einen wertvollen Helfer. Der frühere Formel-1-Fahrer Hans-Joachim «Strietzel» Stuck (69) unterstützt die Liefer-Crew.

Stuck – mit Porsche Sportwagen-Weltmeister 1985 und Le-Mans-Sieger von 1986/1987 – wohnt selbst in Going am Wilden Kaiser. Die Aktion startet am Donnerstag. Junior-Chefin Maria Hauser zeigt sich sichtlich stolz über den prominenten Helfer: «Ab morgen hat der Stanglwirt den schnellsten Lieferservice des Landes!»

Apropos: Der 74fache Grand-Prix-Teilnehmer Stuck ist dabei CO2-neutral unterwegs, mit einem Audi e-tron. Auch beim Schutz vor möglichen Infektionen macht der Wahl-Goinger aus Oberbayern keine halben Sachen und verwendet auf seinen Touren vorbildlich Helm und Schutzmaske sowie die Renn-Montur.



Über den Lohn für die Aktion für Stuck ist offiziell nichts bekannt. Man darf aber davon ausgehen, dass dieses Thema via köstlicher Naturalien wie Wienerschnitzel oder Kaiserschmarrn erledigt wird.