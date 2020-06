Laurent Mekies (Ferrari): Die Hitze ist ein Problem

Als Schutzmassnahme gegen den Coronavirus gilt in der Formel 1 Maskentragepflicht, wenn Anfang Juli auf dem Red Bull Ring die Saison beginnt. Das ist laut Ferrari-Sportchef Laurent Mekies problematisch.

Es war immer schweisstreibende Arbeit, in einer Formel-1-Box am Rennwagen zu arbeiten. Durch die ganzen Schutzmassnahmen gegen die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 wird alles noch schwieriger, wie Ferrari-Sportchef Laurent Mekies in einer Medienrunde über Video bestätigt. «Für die Jungs in der Box wird es hart sein, die ganze Zeit über Maske zu tragen», weiss er.

Der 43jährige Franzose weiter: «Wie sind noch dabei, uns an die ganzen Massnahmen zu gewöhnen. Es wird ein Teil unseres normalen Lebens. Wir tragen im Rennwagenwerk und im Büro ohnehin die ganze Zeit die Schutzmasken, also ist das nichts komplett Neues mehr.»

Bei den Ferrari-Tests in Mugello vom 23. Juni hat sich gezeigt: Es ist anstrengend, mit Maske am Auto zu arbeiten. Vor allem dann, wenn es in der Box rund 40 Grad heiss wird. Ferrari begegnet dem Problem mit ganz besonderen Atemübungen. Die Boxenmannschaft ist auch zu Pausen verpflichtet, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes mal tief durchatmen kann.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn hat davon gesprochen, dass die Königsklasse in der Steiermark «gewissermassen in einer Blase arbeiten wird, in einem abgeschotteten Bereich, um dem Virus so wenig Angriffsfläche als möglich zu geben».



Mekies spricht sogar von «Blasen in der Blase, also kleinen Arbeitsgruppen. Wie wir das gestalten, das obliegt einem Rennstall selber. Das Ganze passiert in Stufen. Die Formel 1 als solches wird abgeschottet. Innerhalb der Formel 1 bleiben die Teams unter sich. Es wird so gut wie keinen Kontakt zu den Mitgliedern anderer Teams geben. Der übliche Schwatz zwischen den Lastwagen fällt also aus. Dann werden wir eine Blase um den Wagen von Vettel bilden und eine um den Renner von Leclerc. Und innerhalb dieser Gruppe am Wagen werden wir erneut aufteilen zwischen Technikern und Mechanikern.»



Der Hintergrund der Idee kleiner Arbeitsgruppen besteht darin: Sollte jemand positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, dann wird die komplette Minigruppe ausgewechselt, um den Rest des Teams zu schützen.





