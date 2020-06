Cyril Abiteboul (Renault): «Das ist absolut sinnlos»

​Renault-Teamchef Cyril Abiteboul spricht darüber, wie er mit Daniel Ricciardo umgehen wird, der Ende 2020 zu McLaren zieht. Und der 42jährige Pariser verrät, mit welchen Entwicklungen Renault antreten wird.

Vor kurzem hat McLaren-CEO Zak Brown festgehalten: «Wir wollen eine starke Saison 2020 zeigen. Auch wenn Carlos Sainz am Ende des Jahres zu Ferrari geht, wird er nicht von Informationen abgenabelt – – wenn man anfängt, einem Fahrer nicht mehr alles offen auf den Tisch zu legen, dann beeinträchtigt das die Leistung in der laufenden Saison. So kann man nicht erfolgreich sein.»

Ähnliche Töne schlägt auch Renault-Teamchef Cyril Abiteboul an. Beim Werksrennstall der Franzosen ist es Daniel Ricciardo, der am Ende des Jahres gehen wird, er zieht für Sainz zu McLaren. Abiteboul sagt in einem Gruppeninterview: «Das ist absolut sinnlos, Ocon gegenüber Daniel zu bevorzugen, nur weil Esteban einen längeren Vertrag besitzt. Es liegt nicht in unserer Arbeitsweise, einen Fahrer zu bevorzugen. Und beim Kampf im harten Mittelfeld brauchen wir die volle Unterstützung von Daniel. Ricciardo wird daher in die Entwicklung des Wagens voll eingebunden bleiben.»

Und an Entwicklungen gibt es Einiges, wie der 42jährige Pariser sagt: «Wir haben Vollgas gegeben, um alle Verbesserungen an den Wagen zu packen, die eigentlich für die Läufe von Vietnam, den Niederlanden und Spanien geplant waren.»

Abiteboul ist allerdings zu lange in der Vollgasbranche, um sich in Sachen Erfolgsaussichten aus dem Fenster zu lehnen. «Ich versuche, die Erwartungen niedrig zu halten. Die Wintertests haben kein komplett klares Bild ergeben, was die Konkurrenzfähigkeit angeht, also warten wir mal ab.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)