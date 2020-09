Sergio Pérez: Plan B heisst IndyCar mit McLaren

​Der Mexikaner Sergio Pérez wird Racing Point am Ende der Saison 2020 verlassen, sein Nachfolger für 2021 und bei Aston Martin heisst Sebastian Vettel. Pérez will im GP-Sport bleiben. Plan B ist IndyCar mit McLaren.

Sebastian Vettel fährt 2021 an der Seite von Lance Stroll für Aston Martin. Lawrence Stroll, Besitzer jenes Rennstalls, der Ende 2020 von Racing Point zu Aston Martin wird, hat dem Mexikaner Sergio Pérez am Telefon eröffnet, dass nicht mit ihm geplant werde.

Der 187fache GP-Teilnehmer Pérez hat gute Chancen, in der Formel 1 zu bleiben: Haas-Teamchef Günther Steiner hat sein Interesse bekundet, und Sergio ist auch bei Alfa Romeo ein Thema. Für den früher Sauber genannten Rennstall ist der Mexikaner 2011 und 2012 gefahren, drei Mal schaffte es der Mittelamerikaner aufs Siegerpodest.

Plan B heisst für Pérez IndyCar. Sergio in Mugello: «Die Formel 1 hat Priorität, aber wenn sich ausserhalb der Königsklasse ein attraktives Angebot ergibt, werde ich mir das ansehen.» Der Mexikaner hat schon ein paar Mal gesagt, dass ihn ein Einsatz beim Indy 500 reizen würde,



McLaren-CEO Zak Brown, der 2020 ein Zweiwagen-Team in der IndyCar-Serie einsetzt: «Die Art und Weise, wie Pérez seinen Platz bei Racing Point verliert, ist eher unglücklich. Ich schätze, am Ende wird er in einem Auto von Haas oder Alfa Romeo sitzen. Aber wenn er wirklich Lust auf IndyCar hat, dann wäre ich definitiv daran interessiert, mit ihm darüber zu sprechen.»



McLaren fährt in der IndyCar-Saison 2020 mit dem Mexikaner Pato O’Ward und dem US-Amerikaner Oliver Askew. O’Ward liegt in der Meisterschaft auf dem dritten Zwischenrang. Zak Brown weiter: «Derzeit haben wir nur die Mittel für ein Zweiwagen-Team. Wenn wir mehr Geld fänden, dann spricht nichts gegen den Einsatz von drei Fahrzeugen. Pérez konnte immer Sponsoren von sich überzeugen, und ich glaube, ein Engagement von Sergio würde ein enormes Echo erzeugen.»





