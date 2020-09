Lando Norris über Mugello-Crash: «Sehr viel Glück»

​McLaren-Fahrer Lando Norris sagt nach seinem Trainingsunfall in Mugello: «Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass der Wagen nicht erheblich beschädigt worden ist. Fehler werden in Mugello teuer bezahlt.»

Einer der Aufreger am ersten Trainingstag in Mugello: der Unfall von McLaren-Fahrer Lando Norris am Ausgang der Poggio Secco-Kurve. Der 20-Jährige aus Bristol sagt: «Als ich später die TV-Bilder sah, dachte ich – im Auto sah das aber weniger dramatisch aus als im Fernsehen. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass der Wagen nicht erheblich beschädigt wurde. Die Lenkung wurde ein wenig angeschlagen, dazu ist das Heck etwas beschädigt, und der Frontflügel sowie der Unterboden sind kaputt, sonst aber nichts.»

«Das war ein kleiner Fehler, aber auch kleine Fehler werden in Mugello teuer bezahlt. Ich habe die Chance verschenkt, Dauerläufe mit viel Benzin zu fahren. Das ist ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern und muss eben im dritten freien Training daran arbeiten.»

«Trotz meines Unfalls finde ich: Kiesbetten sind eine gute Lösung. Fehler werden bestraft, und so sollte es auf jeder Strecke sein, auch wenn dieses Mal ich der Betroffene bin.»

«Die Mugello-Bahn macht so viel Spass, wie ich mir das ausgerechnet hatte. Aber was uns überrascht hat – der Asphalt ist rutschiger als erwartet. Das macht es für die Ingenieure und die Piloten noch schwieriger, eine gute Abstimmung zu finden.»





2. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:16,989 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,207 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,256

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,982

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,050

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,126

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,209

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,255

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,396

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,411

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,473

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,509

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,662

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,669

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,747

16. George Russell (GB), Williams, +1,854

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,955

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,994

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,124

20. Romain Grosjean (F), Haas, +2,268





1. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,879 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,048 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,307

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,530

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,797

6. Esteban Ocon (F), Renault, +0,926

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,960

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,102

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,189

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,261

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,340

12. Romain Grosjean (F), Haas, +1,345

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,388

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,443

15. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,578

16. George Russell (GB), Williams, +1,599

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,672

18. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,957

19. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,155





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung