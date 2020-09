Kimi Räikkönen (9.): Alfa Romeo stark beschädigt

​Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen eroberte im Chaos-GP der Toskana als Neunter seine ersten Saisonpunkte. Obschon sein Alfa Romeo-Rennwagen in Mugello stark beschädigt worden war.

Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi kann von Glück reden, dass er den Start-Crash von Mugello unverletzt überstanden hat: Wie der Italiener ins Heck des Haas-Fahrzeugs von Kevin Magnussen prallte und der Alfa Romeo durch die Luft geschleudert wurde, das war angsteinflössend.

Kimi Räikkönen wurde in der ersten Rennrunde in eine Dreifachkollision mit Pierre Gasly und Romain Grosjean verwickelt und in den Wagen von Max Verstappen geschubst. Der Alfa-Renner von Kimi wurde am Boden und am Frontflügel beschädigt, aber wenig später musste wegen des Startunfalls das Rennen unterbrochen werden. Kimi erhielt eine neue Fahrzeugnase.

In der Pause vor dem Neu-Start versuchten die Techniker, den Wagen von Räikkönen so auszubalancieren, dass die fehlenden Teile weniger ins Gewicht fallen, denn ein Wechsel des Unterbodens war nicht möglich. Kimi hatte mit dem Wagen alle Hände voll zu tun, zudem musste er eine Fünfsekundenstrafe hinnehmen, weil er sehr spät zur Box für einen Reifenwechsel abgebogen war und dabei die weissen Linien überfuhr. Der 21fache GP-Sieger hatte sich beim Start um drei Ränge auf Platz 8 verbessert und fuhr in der Schlussphase so stark, dass er trotz Strafe seine ersten Saisonpunkte holte – als Neunter.

Teamchef Fred Vasseur: «Der Wagen von Kimi war stark beschädigt, am Unterboden wurde ein ganzes Stück herausgerissen. Wir haben Fortschritte gemacht, aber es wäre mehr drin gewesen.»



Kimi Räikkönen: «In der zweiten Kurve tat es einen Schlag, und mein Auto wurde übel ramponiert. Das Handling war danach sehr schwierig, der Wagen baute weniger Abtrieb auf und war nicht mehr in Balance. Zum Glück waren wir dennoch schnell genug, so dass die Strafe nur einen Rang gekostet hat. Es war ein turbulentes Rennen, aber wir haben aller Widrigkeiten zum Trotz gepunktet. Ich hoffe, wir können diese Steigerung bei den kommenden Rennen fortsetzen.»

Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0