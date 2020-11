Crash von Romain Grosjean: FIA-Untersuchung läuft

Romain Grosjean entkam dem Flammenmeer in Bahrain zwar mit leichten Verletzungen. Trotzdem hat der Unfall viele Fragen aufgeworfen. F1-Rennleiter Michael Masi bestätigt, dass die Untersuchung bereits läuft.

Noch während die GP-Kollegen von Romain Grosjean den Bahrain-GP bestritten, wurde die Analyse des furchterregenden Feuerunfalls des Haas-Piloten gestartet, wie F1-Rennleiter Michael Masi nach dem Rennen betonte. Der Genfer war ausgangs der dritten Kurve bei rund 220 km/h abgeflogen und in die Leitplanken gekracht. Sein Auto wurde auseinandergerissen, ein Teil verkeilte sich in die Streckenbegrenzung und die ganze Unfallstelle stand in Flammen.

Masi betonte nach dem Fallen der Zielflagge: «Bei jedem Zwischenfall leitet die FIA eine eingehende Untersuchung ein, schon während des Rennens haben wir damit begonnen, alle verfügbaren Informationen zu sammeln, dazu gehörten Aufnahmen aus allen möglichen Winkeln. Unsere technischen Teams haben bereits viele Bilder gesammelt, auch vom Unfallwagen, der zum Team zurückgebracht wurde.»

«Nun wird alles bis ins kleinste Detail untersucht, um zu herauszufinden, welche Lehren wir aus diesem Zwischenfall ziehen können. Denn man kann aus allen Ereignissen etwas lernen, ob gross oder klein», weiss der Australier. «Wir schauen uns jeden Aspekt an, von der Sicherheit des Autos, über die Fahrer-Ausrüstung bis hin zur Strecke.»

Masi verpasste es nicht, Grosjean eine schnelle Genesung zu wünschen und für alle, die an der Rettungsaktion beteiligt waren, ein dickes Lob auszusprechen: «Die Ehre gebührt allen, die im ständigen Bestreben, die Sicherheit zu erhöhen, involviert sind. Insgesamt haben die immensen Sicherheitsmassnahmen ihre Wirkung nicht verfehlt, auch die Reaktionszeiten waren gut, die des Ärzte-Teams und der Marshalls.»

«Alle haben schnell zusammengearbeitet und jeder kannte seine Rolle. Und wie es aussieht, haben alle Schutzsysteme so funktioniert, wie sie es auch sollten. Aber noch kennen wir keine Details, die Untersuchung wird Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, denn wir wollen jeden Aspekt beleuchten», fügte der Renndirekor an.

