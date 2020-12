Abu Dhabi-Test: Alonso-Bestzeit, Schumacher Letzter

Fernando Alonso ist in Abu Dhabi der schnellste Mann

​Der letzte Formel-1-Tag ist zu Ende: Beim Nachwuchsfahrer-Test hat der 39jährige Fernando Alonso die Nase vorn, vor dem Mercedes-Duo Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne. Mick Schumacher ist Letzter.

Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat den Nachwuchsfahrer-Test standesgemäss abgeschlossen – als schnellster Mann auf dem Yas Marina Circuit, vor den beiden Mercedes-Formel-E-Piloten Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne. Wir sollten die Rangliste nicht allzu ernst nehmen – wir würden uns schon sehr wundern, wenn Fernando Alonso 2021 vor dem Mercedes-Duo herumgeigen und Mick Schumacher in der kommenden GP-Saison auf dem letzten Platz auftauchen würde.

Im Grunde ging es für junge und etwas ältere Formel-1-Piloten nur darum, Erfahrung zu sammeln – entweder generell mit einem GP-Renner (de Vries) oder mit den künftigen Mitarbeitern aus dem jeweiligen Rennstall (Tsunoda, Alonso, Schumacher) oder im Abgleich zwischen Rennsimulator und Rennpiste (Fuoco, Buemi).

Am meisten Runden drehte am letzten Formel-1-Testtag der St. Petersburger Ferrari-Junior Robert Shwartzman (129), mehr als eine doppelte Renndistanz also. Gut die Hälfte des Feldes legte mehr als 100 Runden zurück, auch Fernando Alonso (104) und Mick Schumacher (125).

Wo liegt die Bestzeit von Fernando Alonso (1:36,333 min) gemessen an den Leistungen der beiden Renault-Fahrer Daniel Ricciardo und Esteban Ocon im Qualifying zum Abu Dhabi-GP? Der Franzose Ocon erreichte im zweiten Quali-Teil 1:36,359 min, damit war er in der Startaufstellung Elfter, der Australier Ricciardo fuhr 1:36,406 min und war Zwölfter. Im ersten Quali-Segment vom 12. Dezember wäre Alonso mit seiner Test-Zeit Sechstschneller gewesen!

Einziger Unfall des Tages: Der Westschweizer Sébastien Buemi ramponierte nach einem Dreher das Heck seines Red Bull Racing RB16.



Der nächste Formel-1-Testtag mit so vielen Rennwagen auf der Bahn: Auftakt zu den Wintertests 2021 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, am 2. März 2021.





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0