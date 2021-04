Sergio Pérez über McLaren-Zeit: «Viel Politik»

Nach zwei Sauber-Jahren wechselte Sergio Pérez 2013 zu McLaren. Dort wurde der Mexikaner aber nicht glücklich, nach nur einem Jahr verliess er das Team aus Woking. Rückblickend erklärt er: «Da war viel Politik im Spiel.»

2013 war kein gutes Jahr für das McLaren-Team. Der Rennstall aus dem englischen Woking gehörte zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr zur Top-3 der Team-Wertung. Die Briten mussten sich mit dem fünften Platz begnügen, nachdem weder Jenson Button noch Sergio Pérez einen Podestplatz erringen konnten.

Der Weltmeister von 2009 sammelte 73 Punkte und landete damit auf dem neunten Platz, sein mexikanischer Teamkollege kam auf 49 WM-Zähler und Rang 11. Im Qualifying-Duell hatte der junge Rennfahrer aus Guadalajara aber die Nase vorn. Trotzdem verliess er die Mannschaft nach nur einer Saison in Richtung Force India (dem heutigen Aston Martin Team). Dort blieb er sieben Jahre, bevor er von Red Bull Racing an Bord geholt wurde.

In einem Interview mit Sky Sports F1 erinnert sich der heute 31-Jährige an sein McLaren-Jahr zurück und offenbart: «Da war viel Politik im Spiel, denn was das Fahrerische angeht, lief es gar nicht so schlecht. Ich war ziemlich unerfahren und fuhr an der Seite von Jenson, und im Grunde war es sein Team, er war ein Weltmeister.»

«Ich habe ihn im Qualifying-Duell geschlagen, was das Tempo angeht, denke ich also, dass erkennbar war, dass der junge Kerl den Speed hatte. Aber da gab es auch noch andere Dinge und ich habe meine Lehren daraus gezogen. Ich denke, ich bin heute ein kompletterer Rennfahrer und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wird es nie klappen», fügt der Sakhir-Sieger von 2020 an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi