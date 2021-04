Charles Leclerc: «3. Platz ist das realistische Ziel»

Ferrari-Star Charles Leclerc freut sich über die Fortschritte, die Ferrari im Winter machen konnte. Der 23-jährige Monegasse bleibt bei der Zielsetzung für die Saison 2021 dennoch bescheiden.

Wie sein Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz freut sich auch Charles Leclerc auf das anstehende Ferrari-Heimrennen in Imola. «Es ist immer speziell, ein Ferrari-Fahrer zu sein, aber in Italien fühlt es sich noch spezieller an, besonders wenn die Fans dabei sind. Natürlich ist es sehr schade, dass sie diesmal nicht auf den Tribünen dabei sein dürfen, aber ich denke, in der aktuellen Situation ist es so das Beste», sagte er an der FIA-Pressekonferenz.

Der WM-Achte des Vorjahres versprach auch gleich: «Wir Weden natürlich unser Bestes geben. Wir sind hier nur 90 km vom Ferrari-Werk in Maranello entfernt und wir lassen nichts unversucht, um ein gutes Wochenende zu erleben.» Zuversichtlich stimmen ihn die deutlichen Fortschritte, die sein Team in der Winterpause machen konnte.

«Wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, wie wir in Bahrain gesehen haben. Wir konnten uns im Winter stärker als die anderen Teams verbessern», schickte Leclerc voraus, bevor er betonte: «Andererseits sind wir aber noch nicht da, wo wir sein wollen, und das ist, wieder um Siege kämpfen zu können. Aber wenn man das vergangene Jahr mit der aktuellen Situation vergleicht, dann sieht man, dass wir einen guten Job gemacht haben. Nun müssen wir so weitermachen.»

Auf die Frage, in welchen Bereichen sich das Team verbessern konnte, erklärte der zweifache GP-Sieger aus Monte Carlo: «Wir konnten das Gesamtpaket verbessern, es ist kein bestimmter Bereich, die Power fühlt sich besser an, genauso wie die Fahrzeug-Balance in den Kurven und der Grip. Das ist mit Blick auf die Zukunft natürlich positiv.»

Dennoch bleibt sein Saisonziel bescheiden. Leclerc sagte dazu: «Ein realistisches Ziel für dieses Jahr ist direkt hinter Red Bull und Mercedes zu sein, realistisch gesehen wird es sehr schwierig, mit ihnen zu kämpfen. Wir sind derzeit zu weit weg, aber wir können mit vier oder fünf anderen Teams um den dritten Platz in der Team-Wertung kämpfen. Es wird ein enger Kampf, aber wenn wir alles perfekt hinbekommen, denke ich, dass wir unser Ziel erreichen können.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi