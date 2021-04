Lewis Hamilton: «Duell mit Verstappen ändert nichts»

​Weltmeister Lewis Hamilton ist in Bahrain mit dem Idealergebnis in die Saison gestartet – Sieg. Aber dem Briten ist klar: Die erfolgreiche Titelverteidigung wird gegen Max Verstappen ein hartes Stück Arbeit.

Besser hätte Lewis Hamilton nicht in die Saison starten können: Sieg beim WM-Auftakt in Bahrain. Aber der 36jährige Engländer weiss genau: Ohne eine kluge Rennstrategie von Mercedes und das letzte Fitzelchen Talent des Mannes am Lenkrad wären Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda nicht zu schlagen gewesen. Die Kombination aus perfekter Leistung des Piloten und idealer Strategie wird es nicht immer geben, und RBR wird wohl auch in Imola das schnellste Auto haben.

Der 96fache GP-Sieger Hamilton über den WM-Auftakt in Bahrain: «Wir haben das Land mit einem guten Gefühl verlassen, aber uns ist auch klar – es war ein schwieriges Wochenende. Es muss allen klar sein, wie gut Red Bull Racing in die Saison gestartet ist, mit einem sehr guten Auto und mit Max, einem hervorragenden Piloten. Das ist der Vorgeschmack auf eine hoffentlich fabelhafte Saison.»

«Um ehrlich zu sein, wissen wir nicht so richtig, was uns hier erwartet. In Imola ist alles anders als in Bahrain: Umgebungstemperatur oder Pistenoberfläche, um nur zwei Aspekte zu nennen.»

Lewis Hamilton erwartet 2021 erheblich mehr Gegenwind. Was ändert das in Sachen mentaler Vorbereitung oder bei der Arbeit des Teams? Lewis: «Es ändert sich überhaupt nichts. Wir gehen das neue GP-Wochenende immer mit der gleichen Einstellung an. Was nicht kaputt ist, soll man nicht reparieren. Wir müssen einfach konzentriert bleiben und das tun, was wir immer machen. Das war schon so, als uns Sebastian Vettel im Ferrari Kopfzerbrechen bereitet hat. Es ist für alle von uns aufregend, dass wir einen echten Herausforderer haben.»

Wird das Duell zwischen Hamilton und Max Verstappen eines Tages eingereiht in die Liste fabelhafter Zweikämpfe? Wie Prost gegen Senna? Oder Schumacher gegen Häkkinen? Lewis: «Das ist schwer zu sagen. Wir stehen vor dem zweiten GP-Wochenende, und niemand weiss, was noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe, wir können den Fans ein tolles Duell zeigen. Was mich angeht, so will ich einfach gegen die besten Fahrer kämpfen und hoffentlich am Ende als Sieger hervorgehen.»





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)