Yuki Tsunoda nach Crash: «Nicht das Schlimmste»

Formel-1-Rookie Yuki Tsunoda brachte sich am Trainingsdonnerstag in Monte Carlo selbst um viel wertvolle Streckenzeit, weil er die Leitplanken küsste. Der Japaner weiss: Am Samstag muss alles sitzen.

Am Donnerstagvormittag drehte Yuki Tsunoda noch 39 Runden auf dem Strassenkurs von Monte Carlo, dabei stellte er die neuntschnellste Zeit auf. In der zweiten freien Trainingssession lief es dann nicht mehr so gut für den Formel-1-Neuling aus dem AlphaTauri Team, nach nur elf Umläufen touchierte er die Leitplanken und sorgte somit für ein vorzeitiges Ende seines zweiten Trainings.

«Leider war die zweite Session diesmal vorzeitig für mich gelaufen – ich gab nicht zu viel Gas, aber ich verlor am Ende der Kurve den Grip und erwischte leider die Streckenbegrenzung», schilderte der ehrgeizige Japaner, der sich beim Leitplanken-Kuss die Aufhängung beschädigt hatte. «Ich weiss nicht, wie stark das meine Saisonvorbereitung beeinflussen wird, natürlich ist es nicht gut, wenn man Streckenzeit einbüsst. Aber ich habe zwei frische Sätze der weichen Sorte für den Samstag, es ist also nicht der schlimmste Fall.»

«Ich muss mich jetzt einfach besser auf den Samstag vorbereiten und eine gute Runde zusammenbekommen, wenn es darauf ankommt», fügte Tsunoda an. Was möglich gewesen wäre, zeigte sein Teamkollege Pierre Gasly, der am Morgen die viertschnellste und am Nachmittag die siebtschnellste Rundenzeit in den Asphalt brannte.

«Für uns war es ein sehr guter Tag, ich hatte ein super Tempo und am Morgen lief es richtig gut. Am Nachmittag war es sehr viel kniffliger und ich hoffe, dass wir in bestimmten Bereichen noch nachlegen können, aber alles in allem sind wir ziemlich zufrieden mit dem Auftakt», lautete die Zwischenbilanz des Franzosen.

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618