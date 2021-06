Aserbaidschan-GP im Fernsehen: Wann kracht es?

?Beim Grossen Preis von Aserbaidschan in Baku gilt: Erwarten Sie das Unerwartete. Dank unserer Übersicht der wichtigsten Sendetermine verpassen Sie keinen Moment der Action an der kaspischen See.

«The speed is higher in the land of fire», verkündeten die Organisatoren des Grossen Preises von Aserbaidschan vollmundig. Und sie hielten Wort: Am 19. Juni 2016 flitzte der damalige Williams-Fahrer Valtteri Bottas mit unfassbaren 378 km/h durch die Lichtschranke – und dies auf einem Strassenkurs! Die Premiere von Baku, lächerlicherweise Grosser Preis von Europa genannt, verlief in der Folge eher moderat. Die Formel-1-Fahrer hatten das Crash-Festival des GP2-Rennens als Warnung verstanden.

2017 war dann Schluss mit Zurückhaltung: Der jetzt richtig benannte Grand Prix von Aserbaidschan bot so viel Action, dass die Fans überhaupt nicht mehr wussten, wo sie zuerst hinschauen sollten.

Kollisionen hüben und drüben, dazu Verrücktes wie die lose Kopfstütze im Silberpfeil von Lewis Hamilton, wie ein von allen guten Geistern verlassener Sebastian Vettel als Rammbock gegen den Briten oder wie Kimi Räikkönen, der seine Mechaniker zusammenstauchte, weil sie seinen Wagen ohne Lenkrad für den Neustart bereitmachten («HEY! STEERING WHEEL! NOW!»). Den Chaos-GP in den Strassen von Baku gewann schliesslich Daniel Ricciardo, der Mann für ungewöhnliche WM-Läufe.

2018 folgte die Kollision der beiden Red Bull Racing-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen, Valtteri Bottas wurde durch einen Plattfuss am Sieg gehindert.

2019 traf der Williams von George Russell im Traininig einen losen Kanaldeckel, in der Qualifikation fuhren Robert Kubica und Charles Leclerc am Eingang zur Altstadt rechts in die Pistenbegrenzung. Gemessen daran verlief das Rennen schon fast zahm.



Wie jeder Strassenkurs ist die Piste von Baku stellenweise sehr schmal, nur 7,5 Meter bleiben den Piloten mancherorts, um ihre Renner zu navigieren. Auch die knappen Auslaufzonen erhöhen den Schwierigkeitsgrad. GP-Sieger Daniel Ricciardo: «In Baku hast du im wahrsten Sinne des Wortes keinen Raum für Fehler.»



Eine grosse Rolle wird das Wetter spielen: Nach den Ausgaben 2018 und 2019 jeweils Ende April bei eher klammen Temperaturen hat Baku den normalen Juni-Termin zurück erhalten (wie 2016 und 2017). Das wird es den Piloten etwas leichter machen, die Pirelli-Walzen ins richtige Betriebsfenster zu bringen.





Baku-GP im Fernsehen

Freitag, 4. Juni

05.50: Sky Sports F1 – GP Monaco

07.50: Sky Sports F1 – Warm-Up, das Motorsport-Magazin

09.15: Sky Sports F1 – GP Aserbaidschan 2017

10.15: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

10.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

10.30: 1. Training

11.45: Sky Sports F1 – Team Radio Moments 2020

12.00: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.05: Sky Sports F1 – Dramatischste Momente 2020

13.15: Sky Sports F1 – GP Confidential

13.45: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

13.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.00: 2. Training

15.15: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.15: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

17.45: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

20.30: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

22.30: Sky Sports F1 – Formel-1-Pioniere

23.30: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 5. Juni

06.00: Sky Sports F1 – Baku-GP 2019

08.00: Sky Sports F1 – GP Aserbaidschan 2017

10.25: Sky Sports F1 – Momente der Brillanz, Lewis Hamilton

10.45: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

10.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.00: 3. Training

12.15: Sky Sports F1 – Team Radio Moments 2020

12.30: Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

13.30: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.40: ORF 1 – Formel-1-News

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

16.40: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.45: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

18.30: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

20.30: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.45: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 6. Juni

08.15: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

12.30: Sky Sports F1 – Vorberichte Grand Prix

12.30: ORF 1 – Formel-1-News

13.25: ORF 1 – Vorberichte, dann Rennen

13.55: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

14.00: Grosser Preis von Aserbaidschan in Baku

15.05: SRF Info – Rennen

15.50: ORF 1 – F1 Motorhome

16.00: Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

16.30: ServusTV – Rennen Wiederholung

16.45: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Rennen

17.15: Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

17.45: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

19.45: Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

20.15: Sky Sports F1 – Rennen kompakt

21.45: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.00: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung