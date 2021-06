Österreich-GP im Fernsehen: Achtung, Wetter-Alarm!

Die Formel 1 gastiert für zwei Rennen auf dem Red Bull Ring: Auf den Grossen Preis der Steiermark folgt der Grand Prix von Österreich – vielleicht unter ganz anderem Wetter, wie die Meteorologen warnen.

Die Formel 1 gastiert für zehn Tage auf der wundervoll gelegenen Rennanlage Red Bull Ring. Nach dem tollen Sieg von Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda beim Grossen Preis von Österreich geht die Action schon bald weiter, im Rahmen des Österreich-GP auf gleicher Bahn.

Allerdings, so warnen die Meteorologen, könnte das Wetter dabei einige Kapriolen machen. Derzeit liegt die Steiermark unter einem Hochdruckgebiet – Postkartenwetter im Bezirk Murtal. Aber mit dem Durchzug einer Kaltfront ab Mittwoch wird das Wetter unberechenbar, die Temperatur fällt von über 30 Grad um rund zehn Grad. Schauer überziehen das Land.

Am Freitag folgt eine kurze Wetterberuhigung. Aus heutiger Sicht werden die ersten beiden freien Trainings wohl auf trockener Strecke stattfinden können, bei freundlichen 25 Grad.

Ganz anders im Qualifying und im Rennen: Bei nur noch 23 Grad nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit zu, am Sonntag ist mit Gewittern und Regen zu rechnen.



Egal, mit welchen Bedingungen die Fahrer kämpfen müssen: Dank unserer Übersicht der wichtigsten Sende-Termine Ihrer Lieblingsstationen verpassen Sie vor dem Fernseher oder online so gut wie nichts.





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 2. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1986

06.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

07.15 Sky Sports F1 – Steiermark-GP 2021 kompakt

07.45 Sky Sports F1 – Steiermark-GP 2021 Analyse

09.00 Sky Sports F1 – Greatest Races: Villeneuve in Spanien 1997

09.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Lauda in Estoril 1984

10.20 Sky Sports F1 – Greatest Races: Berger in Deutschland 1994

10.30 Sky Sports F1 – Greatest Races: Mansell in Silverstone 1987

10.45 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

10.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.00 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.25 Sky Sports F1 – Greatest Races: Lauda in Estoril 1984

14.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.35 Sky Sports F1 – Greatest Races: Berger in Deutschland 1994

14.45 Sky Sports – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

19.30 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

23.00 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 3. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1987

06.45 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung

08.15 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

10.10 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.25 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.30 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Fernando Alonso

11.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Kimi Räikkönen

13.15 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

13.15 ORF 1 – der Grand Prix Ihrer Wahl

13.30 Sky Sports F1 – Drittes Training Wiederholung

14.20 ORF 1 – Formel-1-News

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

17.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Coulthard in Frankreich 2000

17.25 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Ayrton Senna

18.40 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.45 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 4. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1986

08.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

09.00 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

10.10 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1987

11.05 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

12.10 ServusTV – Summa cum Lauda

13.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.15 Sky Sports F1 – Team Radio Moments 2020

13.15 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz

18.00 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sports F1 – das Rennen kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung