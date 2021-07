Nikita Mazepin: Ärger mit Räikkönen und Hamilton

Gleich zwei Formel-1-Champions regten sich im Training zum Grossen Preis von Österreich über Haas-Fahrer Nikita Mazepin auf, Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton. Der Russe fühlt sich verloren.

«Verfluchter Idiot!» zeterte Kimi Räikkönen im Training zum Grand Prix von Österreich über Nikita Mazepin. «Iceman» fand, der Russe habe ihm eine gute Runde verdorben und machte mit dem gestreckten Mittelfinger klar, was er davon hält. Ähnliches war schon im Qualifying zum Strassen-GP von Baku passiert. Mit dem gleichen Urteil des Formel-1-Champions von 2007.

Räikkönen ist nicht der einzige Weltmeister, der sich auf dem Red Bull Ring über das Pistenverhalten des Haas-Fahrers aufregt. Mercedes-Star Lewis Hamilton hätte Mazepin in Kurve 3 fast abgeschossen, der Brite auf einer schnellen Runde, der Russe auf der Ideallinie herumgondelnd. Hamilton macht eine abschätzige Handbewegung, als wolle er eine lästige Fliege loswerden.

Auch in den Rennen eckt der Moskauer Mazepin immer wieder an. Beim Grossen Preis von Spanien meldete sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Funk sogar bei Formel-1-Rennleiter Michael Masi, um zu betonen, Mazepin solle gefälligst Platz machen.

In den ersten beiden freien Trainings vom 2. Juli wurde Nikita jeweils Letzter. Er gibt zu, dass er sich derzeit verloren fühlt.



«Ich habe noch nie ein Auto gefahren, dessen Aerodynamik so schwer zu verstehen ist», sagt der 22-Jährige. «Die aerodynamische Balance und meine Eindrücke passen nicht zusammen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Wirkungsweise der Reifen. Es ist alles furchtbar kompliziert, mit nichts zu vergleichen, was ich aus Rennwagen in Nachwuchskategorien kannte. Ich werde Nachhilfe brauchen, denn derzeit reden meine Ingenieure in einer mir fremden Sprache.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316