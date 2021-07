Ferrari-Star Carlos Sainz: «Keine Panik»

Ferrari-Star Carlos Sainz fuhr im ersten Training zum Österreich-GP die drittschnellste Runde, am Nachmittag musste er sich mit Position 13 begnügen. Trotzdem bleibt der Spanier entspannt.

Die erste Trainingssession des zweiten Spielberg-Rennens verlief ganz nach Wunsch für die Ferrari-Fans. Charles Leclerc landete auf dem zweiten Platz, sein Teamkollege Carlos Sainz reihe sich mit der drittschnellsten Rundenzeit und nur 22 Tausendsteln Rückstand auf seinen Teamkollegen gleich dahinter ein. Auf die Bestzeit von Max Verstappen fehlten weniger als drei Zehntel.

Am Nachmittag vergrösserte sich der Abstand zur Spitzenzeit merklich, mehr als eine Sekunde fehlte dem 26-Jährigen auf die Tagesbestzeit, die Lewis Hamilton in den Asphalt gebrannt hatte. «Die Streckenbedingungen waren ganz anders als erwartet. Wir haben im Grunde eine sehr ähnliche Abstimmung wie in der vergangenen Woche gewählt und alles fühlt sich anders an», erklärte er hinterher.

«Das zeigt, wie komplex diese Formel-1-Autos sind und dass sich das Auto auch bei kleinsten Änderungen bei der Flügeleinstellung oder den Streckenbedingungen wie ein komplett anderes Fahrzeug anfühlen kann», fügte der Ferrari-Star an, und betonte: «Es besteht kein Grund zur Panik wegen des zweiten Trainings, und auch kein Grund zur Euphorie wegen der ersten Session.»

«Wir sollten irgendwo dazwischen stehen mit unserer Leistung und wir haben uns darauf konzentriert, unterschiedliche Sachen auszuprobieren, auf die Zeiten haben wir nicht wirklich geachtet. Uns war es wichtig, unser Programm durchzubringen und das Auto auf den neuen Reifen-Konstruktionen und der weichsten Mischung kennenlernen. Wir werden im Qualifying dann sehen, wo jeder steht», ergänzte der aktuelle WM-Siebte.

2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316