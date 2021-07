Damon Hill zu Hamilton: «So aggressiv wie nie zuvor»

Auch Damon Hill analysiert den Silverstone-Crash zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Der Lokalmatador habe eine noch nie dagewesene Härte an den Tag gelegt, betont der Formel-1-Weltmeister von 1996.

Der Crash im Grossbritannien-GP zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ist nach dem zehnten Kräftemessen des Jahres das grosse Thema und die Meinungen darüber gehen auseinander. Während die einen Fans und Experten Hamilton für das Manöver kritisieren, werten Andere die Szene als normalen Rennzwischenfall.

Sicher ist: Während der Titelverteidiger später den Sieg erkämpfte und seinen WM-Rückstand auf acht Punkte verkürzte, ging der WM-Leader nicht nur leer aus. Der Red Bull Racing-Star musste auch ins Krankenhaus. Darüber hinaus wurde sein Renner beim harten Einschlag in die Reifenstapel stark beschädigt – das schmerzt auch mit Blick auf die Budget-Obergrenze.

Dass es zwischen den beiden Titelrivalen knallte überrasche die Wenigsten. Auch Damon Hill hält im «F1 Nation»-Podcast fest: «Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie kollidieren. Sie sind beide sehr aggressiv gefahren.» Und der Weltmeister von 1996 erklärt: «Ich glaube nicht, dass ich Lewis jemals so aggressiv habe fahren sehen.»

«Ich versuche mein Bestes, um an einen Moment zu denken, in dem Hamilton genauso hart rangegangen ist, und die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann, ist der Crash mit Nico Rosberg in Barcelona. Er war voll im Angriffsmodus», fügt der 60-Jährige an.

Und Hill ergänzt: «Ich frage mich, ob der Crash etwas damit zu tun hatte, was beim Sprintrennen am Vortag passiert ist, als trotz seiner Pole-Position vom Freitag die Führung an Max abtreten musste.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0