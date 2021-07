Max Verstappen: 750.000 Euro teurer Crash

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko beziffert den Schaden, der durch Max Verstappens Abflug in Silverstone entstanden ist und bestätigt: «Er wird höchst motiviert in Ungarn wieder im Auto sitzen.»

In einer der schnellsten Kurven des WM-Kalenders gerieten Lewis Hamilton und Max Verstappen in der ersten Runde des Grossbritannien-GP aneinander. Letzterer flog ab und krachte mit 51g in die Reifenstapel. Der GP-Star aus dem Red Bull Racing Team blieb zum Glück weitgehend unverletzt, wie die Untersuchung im Medical Centre und später im Krankenhaus ergab.

Sein GP-Auto überstand den Crash aber nicht, wie Helmut Marko im RTL-Interview betonte. Der Red Bull-Motorsportberater erzählte zunächst: «Max geht es erstaunlich gut, er wurde von seinem Vater begleitet, und aus Sicherheitsgründen hat Jos auch die Nacht mit ihm im Hotel verbracht. Aber was wir gedacht haben, dass er völlig steif sein wird von diesem unglaublichen Aufprall mit 51g, war nicht der Fall. Er hatte etwas Nackenschmerzen, ansonsten ist erfreulicherweise alles okay.»

Verstappen werde beim nächsten Rennen wieder antreten, bestätigte der Grazer daraufhin: «Er wird leider nicht mehr in diesem Auto sitzen, denn das ist ein Totalschaden. Aber er wird höchst motiviert in Ungarn wieder im Auto sitzen.»

Und auf die Frage nach den Kosten des Crashs erklärte Marko: «Nach derzeitigem Stand ist es ungefähr eine Dreiviertelmillion Euro, wobei die Motor-Situation noch nicht ganz geklärt ist – ob der okay ist oder nicht. Also vor allem in Zeiten der Budgetobergrenze ist das schon ein signifikanter Betrag, der uns natürlich auch weh tut.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0