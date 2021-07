Mick Schumacher: Fahrt im ersten GP-Auto von Papa

Mick Schumacher durfte am Dienstag in Silverstone eine besondere Ausfahrt unternehmen. Für einen «Sky Sports F1»-Beitrag steuerte er jenen Jordan, in dem sein Vater Michael Schumacher sein GP-Debüt bestritt.

Das Haas-Team absolviert in diesen Tagen Testfahrten für Pirelli, am gestrigen Dienstag durfte Nikita Mazepin für die Reifenprofis auf dem Silverstone Circuit ausrücken. Der Russe drehte 110 Runden auf dem Traditionskurs und sammelte dabei fleissig Daten. Am heutigen Mittwoch ist sein Stallgefährte Mick Schumacher an der Reihe.

Der junge Deutsche durfte aber auch am Vortag ans Steuer – für einen Beitrag von «Sky Sports F1», der im Rahmen des Belgien-GP ausgestrahlt wird, drehte ein paar Runden im eleganten Jordan 191-Ford, in dem sein Vater Michael Schumacher vor 30 Jahren sein GP-Debüt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps bestritt.

Die Premiere im grün lackierten Renner fiel damals kurz aus: Michael Schumacher, der mit der Eroberung des siebten Startplatzes geglänzt hatte, fiel schon in der ersten Rennrunde aus, weil ihn die Kupplung in Stich liess.

Die gestrige Ausfahrt im Jordan war nicht die erste Demofahrt von Mick in einem GP-Auto seines Vaters: 2017 durfte er auf dem Circuit de Spa-Francorchamps im Benetton B194 ausrücken, in dem der siebenmalige Weltmeister seinen ersten Titel einfuhr. Und auch den formschönen Ferrari F2004 durfte der Formel-2-Champion bereits zwei Mal steuern – 2019 in Hockenheim und ein Jahr Später in Mugello.

