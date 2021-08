Schock vor Belgien-GP: Sergio Pérez schon draussen!

Schock für Red Bull Racing-Honda noch bevor der Grosse Preis von Belgien begonnen hat: Während der Runden zur Startaufstellung ist Sergio Pérez von der Bahn gerutscht – er kann nicht losfahren!

Schon vor dem Start des Belgien-GP im Regen von Spa-Francorchamps geht es drunter und drüber: Der mexikanische Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez ist auf dem Weg zur Startaufstellung von der Bahn geruscht, bei Les Combes rechterhand in die Pistenbegrenzung, es steht sehr viel Wasser auf der belgischen Rennstrecke, viele Fahrer beklagen sich.

Red Bull Racing-Teammanager Jonathan Wheatley hat Rennchef Michael Masi kurz darauf darüber informiert, dass Pérez das Rennen nicht aufnehmen kann – die Vorderradaufhängung ist gebrochen.

Quali-Sensation George Russell hat festgehalten: «Man sieht überhaupt nichts, die Gischt bleibt förmlich in der Luft stehen.» Der Engländer bezweifelt, ob unter solchen Umständen das Rennen normal um 15.00 Uhr beginnen kann. Und wenn, dann nur hinter dem Safety-Car.

Schon vor Pérez’ Unfall wurde die Startaufstellung durcheinandergewirbelt – wegen fünf Piloten mit Strafen (siehe unten).

RBR-Teamchef Christian Horner: «Das ist sehr enttäuschend, das zeigt, wie tückische die Verhältnisse sind. Zuvor hatte er gesagt, er könne so gut wie nichts erkennen, dann ist ihm der Wagen aus der Kontrolle entglitten. Das zeigt, dass in diesem Rennen alles passieren kann. Nach den Unfällen an diesem Wochenende, kann es für mich nur eine Entscheidung geben – Start hinter dem Safety-Car.»





Startaufstellung Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:59,765

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 2:00,086

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 2:00,099

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 2:00,864

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:00,935

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 2:01,164

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 2:02,112 *

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 2:03,513

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:57,721

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:58,056

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:58,137

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:58,205

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 2:02,502 **

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:02,306

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, ohne Zeit (Unfall) ***

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 2:02,413

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 2:03,973

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:04,939

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:58,231 **



Start aus Boxengasse (nach Umbauten)

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:04,452



* Unfall während der Einführungsrunde, Vorderradaufhängung gebrochen, kein Start. Startplatz wird leer bleiben

** Fünf Ränge zurück, Strafe von Ungarn-GP (Auslösen einer Kollision)

*** Fünf Ränge zurück wegen Getriebewechsels