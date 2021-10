Max Verstappen: Loblied für Motorenpartner Honda

Das Red Bull Racing-Team ehrt in Istanbul Motorenpartner Honda und die japanischen Fans. Von Titelkandidat Max Verstappen gibt es schon vor dem Start des Rennwochenendes viele nette Worte.

Im vergangenen Jahr kamen Max Verstappen und Sergio Pérez im Türkei-GP nicht gut weg, beide mussten schmerzliche Positionsverluste hinnehmen. Am Ende musste sich der Niederländer, der als Zweiter des Qualifyings aus der ersten Startreihe ins Rennen steigen durfte, mit dem sechsten Platz begnügen. Sein damaliger Teamkollege Alex Albon, der als Vierter direkt hinter seinem Stallgefährten losfuhr, kam als Siebter direkt hinter Verstappen ins Ziel.

«Das war nicht das beste Wochenende für unser Team», erinnert sich der aktuelle WM-Zweite vor dem Start des Rennwochenendes am Bosporus. «Aber ich denke, dieses Jahr werden die Bedingungen ganz anders sein. Ich hoffe, dass der Asphalt etwas mehr Grip bieten wird. Es wird wohl für jeden viel Neues zu lernen geben, und ich bin gespannt, wie konkurrenzfähig wir sein werden.»

Verstappen wird mit einer Speziallackierung zu Ehren von Motorenpartner Honda und den Fans aus Japan antreten, denn ursprünglich hätte an diesem Wochenende das Heimrennen der Japaner stattfinden sollen. Doch das Rennwochenende in Suzuka fiel wie schon im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer.

«Ich mag den Japan-GP wirklich gerne, deshalb ist es sehr schade, dass wir dort nicht fahren werden», sagt der GP-Star. «Am meisten werden mir die Fans fehlen, die so leidenschaftlich sind. Ich hoffe, dass sie unsere Speziallackierung mögen, die wir in der Türkei zeigen werden.»

Und Verstappen schwärmt: «Es ist immer etwas ganz Besonderes, für Honda anzutreten, ob mit oder ohne speziellen Look. Für uns als Team und auch für Honda ist es natürlich sehr schade, dass wir nicht in Suzuka sein werden, aber es ist schön, dass wir in der Türkei etwas tun können, um die bald endende Partnerschaft zu feiern.»

«Meine besten Erinnerungen an die Honda-Zeit habe ich natürlich an die Rennen, die wir gewinnen konnten, speziell der erste gemeinsame Sieg war sehr emotional. Es ist eine Freude, mit den Ingenieuren von Honda zu arbeiten, denn alle sind an jedem einzelnen Rennwochenende unglaublich motiviert, sie sind bestrebt, immer ihr Bestes zu geben. Die Zusammenarbeit ist deshalb wirklich erfreulich», lobt der 17-fache GP-Sieger.

