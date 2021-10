Red Bull Racing & AlphaTauri: Neuer Look in Istanbul

Danksagung an Honda: Die AlphaTauri-Renner rücken in Istanbul mit dem Schriftzug «arigato» aus

Eigentlich hätte an diesem Wochenende das Heimrennen von Honda in Japan stattfinden sollen. Deshalb haben die GP-Renner von Red Bull Racing und AlphaTauri für das Rennen in Istanbul ein spezielles Kleid bekommen.

Mitte August wurde bestätigt, was viele Formel-1-Fahrer und GP-Fans befürchtet hatten: Auch in diesem Jahr wird es keinen Grand Prix auf dem Rundkurs von Suzuka geben, weil die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einreisebeschränkungen eine Durchführung unmöglich machen. Die Nachricht von der Absage traf nicht nur die GP-Stars, bei denen das Rennen auf dem 5,807 km langen Rundkurs hoch im Kurs steht.

Auch die Honda-Verantwortlichen bedauern die neuerliche Absage ihres Heimrennens, das schon 2020 nicht durchgeführt werden konnte. Denn die Japaner steigen nach der Saison 2021 aus der Königsklasse aus. Dennoch wollen die Honda-befeuerten Teams Red Bull Racing und AlphaTauri nicht auf eine nette Abschiedsgeste für den erfolgreichen Motorenpartner und dessen Fans verzichten.

Deshalb werden die GP-Renner der beiden Rennställe am anstehenden Wochenende, an dem das Suzuka-Rennen hätte stattfinden sollen, in einem speziellen Look lackiert. Die Red Bull Racing-Autos von Max Verstappen und Sergio Pérez werden überwiegend in einer weissen Lackierung glänzen, die an den legendären Honda RA272 erinnert, mit dem US-Star Richie Ginther 1965 in Mexiko den ersten GP-Sieg für Honda errang.

Bei den AlphaTauri-Rennern von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda wird auf dem Heckflügel der Schriftzug «arigato» in japanischen Buchstaben zu lesen sein, womit sich die Mannschaft aus Faenza beim Partner für die erfolgreiche Zusammenarbeit und bei den Fans für die Unterstützung bedankt.

Seit dem Auftakt der Partnerschaft zwischen Red Bull und Honda im Jahr 2018 hat der japanische Hersteller sowohl Red Bull Racing als auch AlphaTauri dabei geholfen, ganz oben auf dem Podesttreppchen zu stehen: Der Rennstall aus Milton Keynes hat bisher 13 Siege errungen, AlphaTauri feierte einen denkwürdigen Sieg auf heimischem Boden in Italien im Jahr 2020. Insgesamt haben Red Bull und Honda bis heute 35 Podestplätze und 11 Poles erobert.

«Wir haben uns alle darauf gefreut, den japanischen Honda-Fans in Suzuka die Möglichkeit zu geben, unsere extrem erfolgreiche Zusammenarbeit in der Formel 1 auf heimischem Boden zu feiern», erklärt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. «Da das Rennen der Pandemie zum Opfer fiel, konnten wir das Wochenende nicht verstreichen lassen, ohne Honda und seinen fantastischen Fans zu Hause Tribut zu zollen. Die für unsere Autos gewählte Lackierung ist eine Hommage an Hondas bemerkenswerte Formel-1-Geschichte, und hoffentlich können wir den Fans an diesem Wochenende einen weiteren Sieg in diesen legendären Farben bescheren.»

Koji Watanabe, Marken- und Kommunikationsverantwortlicher von Honda, sagt seinerseits: «Jeder bei Honda ist extrem enttäuscht, dass der Japan Grand Prix abgesagt werden musste, obwohl wir die Gründe für diese Entscheidung voll und ganz verstehen. Wir waren besonders daran interessiert, auf dem Suzuka Circuit zu fahren, da es unser letztes Jahr in diesem Sport ist. Wir wissen auch, dass sich die japanischen Fans besonders darauf gefreut haben, den letzten Auftritt von Honda in Japan zu erleben und Yuki Tsunoda bei seinem Heimrennen fahren zu sehen.»

«Eine Sonderlackierung kann das Wochenende natürlich nicht ersetzen, aber wir hoffen, dass die Honda-Fans auf der ganzen Welt und speziell in Japan, diese Sonderlackierung als ein kleines Zeichen unserer Wertschätzung für ihre kontinuierliche Unterstützung ansehen werden», fügt er an.