Türkei-GP im Fernsehen: Vorfreude bei den GP-Stars

Der Türkei-GP bescherte uns im vergangenen Jahr ein spektakuläres Rennen, entsprechend gespannt blicken die Formel-1-Piloten auf das anstehende Kräftemessen. Wer nichts verpassen will, findet hier die TV-Sendezeiten.

Bei der Rückkehr in die Türkei wurden die Formel-1-Stars im vergangenen Jahr vom geringen Grip-Niveau überrascht, das der neu asphaltierte Rundkurs in Istanbul bot. Die Arbeit der Piloten und Ingenieure wurde durch das nass-kalte Wetter zusätzlich erschwert, was letztlich zu einem besonders unterhaltsamen Rennen führte.

Die Herausforderung ist auch ohne die Hilfe der Wettergötter gross, besonders die berühmt-berüchtigte achte Kurve hat es in sich, wie auch Sebastian Vettel weiss. Der vierfache Champion aus dem Aston Martin Team schwärmt: «Eine der besten Herausforderungen im Istanbul Park ist der Versuch, mit Vollgas durch die achte Kurve zu brettern.»

«Es ist eine blinde 260-km/h-Kurve mit vielen Bodenwellen – es macht also immer Spass, dort zu fahren. Ich habe mein Rennen in der Türkei im vergangenen Jahr sehr genossen und werde versuchen, auch an diesem Wochenende wieder im Mittelfeld zu kämpfen», fügt der 53-fache GP-Sieger an.

Auch Alpine-Star Esteban Ocon freut sich schon auf das anstehende Wochenende: «Ich mag die Piste, sie ist wirklich cool. Die Bahn wurde neu asphaltiert und es war zunächst wirklich knifflig, Grip zu finden. Als dann der Regen den ganzen Gummi von der Piste wusch, fanden wir die wohl schwierigsten Bedingungen vor, in denen ich je unterwegs war.»

Wer nicht verpassen will, wie sich die GP-Stars in diesem Jahr auf dem anspruchsvollen Istanbul Park Circuit schlagen, findet hier die wichtigsten Sendezeiten der deutschsprachigen TV-Sender.

Türkei-GP im Fernsehen

Freitag, 8. Oktober

06.00: Sky Sport F1 – Wie die Saison 2007 gewonnen wurde

07.45: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

09.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

10.25: ServusTV – Beginn Berichterstattung erstes Training

10.30: Erstes Training

12.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

13.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung zweites Training

14.00: Zweites Training

16.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboard: GP Russland 2021

17.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

22.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 9. Oktober

08.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Russland 2021

10.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

10.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training

11.00: Drittes Training

12.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Russland 2021

12.20: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

13.30: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

16.00: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

18.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien 2021

18.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Russland 2021

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Fernando Alonso

20.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.45: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2020

22.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 10. Oktober

09.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

12.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.30: ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: Grosser Preis der Türkei

15.40: ServusTV – Analyse des Rennens

15.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.00: ORF – Motorhome, Analyse des Türkei-GP

17.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsport-Magazin

20.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Russland 2021

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook