FP1 Türkei: Bestzeit und Strafe für Lewis Hamilton

Lewis Hamilton drehte in der ersten Trainingsstunde in Istanbul die schnellste Runde. Der Mercedes-Star wird das 16. Rennen mit einer Hypothek in Angriff nehmen müssen, weil er mit einem neuen Verbrennungsmotor antritt.

Die grosse Frage vor dem Start des ersten freien Trainings in Istanbul lautete: Würde der Asphalt der türkischen Strecke wieder so wenig Grip bieten wie im vergangenen Jahr? Die Antwort darauf lieferte Lando Norris bereits nach den ersten Metern, er teilte seinem McLaren-Team mit, dass die Piste deutlich mehr Haftung bot als im Vorjahr.

Der junge Brite war nicht der Einzige, der gleich zum Start des Trainings ausrückte, die Piste füllte sich schnell und nach fünf Minuten hatte sich schon das halbe Feld eine Rundenzeit notieren lassen. Mercedes-Star Lewis Hamilton führte zu diesem Zeitpunkt die Zeitenliste mit 1:27,439 min an.

Dahinter folge Ferrari-Pilot Charles Leclerc, dem nur 18 Tausendstel auf die Bestmarke des Titelverteidigers fehlte. Als Dritter folgte Pierre Gasly vor Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Mick Schumacher und Sebastian Vettel.

Doch dabei blieb es natürlich nicht, denn immer mehr Piloten drehten eine gezeitete Runde. Nach 20 Minuten hatte Hamilton die Bestzeit auf 1:24,511 min gedrückt, Ocon, Bottas, Max Verstappen, Norris, Fernando Alonso, Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell und Sergio Pérez komplettierten die Top-10 vor Gasly, Vettel, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Stroll, Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Schumacher, Nikita Mazepin, und Carlos Sainz folgten auf den weiteren Positionen.

Nicht nur die GP-Stars und ihre Teams hatten alle Hände voll zu tun, auch die Regelhüter waren gefordert, weil mehrere Piloten die Streckengrenzen in den Kurven 1, 6 und 14. Räikkönen erwischte es gleich zweimal innerhalb von 3 Minuten in der Kurve 6, auch Gasly war innerhalb von wenigen Minuten zwei Mal hintereinander neben der Strecke, der Franzose tat dies in Kurve 14, später vertat er sich auch in der ersten Kurve, was auch Stroll später tat. Leclerc und Alonso waren in der sechsten Kehre zu weit draussen und in Kurve 14 waren Norris und Sainz neben der Bahn.

Kurz vor Halbzeit legte Hamilton mit 1:24,250 min nach, Verstappen fehlten knapp acht Zehntel auf diese Zeit. Der Niederländer beschwerte sich am Funk über den fehlenden Grip und äusserte die Vermutung, dass die Reifen die Ursache dafür waren. Trotzdem konnte er sich bald verbessern und den Rückstand auf 0,425 sec verkürzen.

Die Regelhüter teilten derweil mit, dass Lewis Hamilton eine Strafversetzung um zehn Startpositionen hinnehmen muss, weil er mit einem neuen Verbrennungsmotor ins Rennen starten wird. Das hielt den schnellen Briten nicht davon ab, die Bestmarke auf 1:24,178 min zu drücken. Damit sicherte er sich die erste Bestzeit des Wochenendes, Verstappen belegte Platz 2 vor Leclerc und Bottas. Vettel landete auf Platz 13, Mick Schumacher schloss das erste Training als Neunzehnter ab.

1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019