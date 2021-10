Formel-1-Kalender 2022: 23 Termine bestätigt

Der Motorsport-Weltrat des Autosport-Weltverbands FIA hat den WM-Kalender für das nächste Jahr abgenickt. Auf dem Programm stehen 23 Rennwochenenden. Das Rennen in Miami findet im Mai statt.

Die Formel-1-Teilnehmer müssen auch im nächsten Jahr ein beachtliches Programm bewältigen, 23 Rennwochenenden sollen zwischen dem 20. März und dem 20. November 2022 über die Bühne gehen, der Auftakt findet wiederum in Bahrain statt, das Saisonfinale wird in Abu Dhabi ausgetragen. Neu dabei ist der WM-Lauf in Miami, der als fünftes Rennen der Saison am 8. Mai bestritten wird.

Dafür fehlt der Grand Prix in Schanghai, der wegen der anhaltenden Pandemie-Restriktionen nicht in den Kalender aufgenommen wurde. Sollten es die Bedingungen erlauben, wird das Rennen in China noch Einzug in den Kalender finden, heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Formel-1-Verantwortlichen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali erklärt: «Wir freuen uns, den Kalender für 2022 anzukündigen, während wir uns auf eine neue Ära des Sports mit brandneuen Regeln und Autos für das nächste Jahr vorbereiten, die für noch spannendere Rennen sorgen sollen.»

Der Italiener lobt: «Diese Saison war bisher unglaublich, mit grossartigen Duellen auf der Strecke, grossen Zuschauerzahlen und Fans, die nach den Auswirkungen der Pandemie an die Rennstrecke zurückkehren. Wir freuen uns darauf, in der nächsten Saison wieder mehr Fans begrüssen zu dürfen, und hoffen, dass sich das Leben im Jahr 2022 normaler anfühlt als jenes, das wir alle in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben.»

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse an der Formel 1 und dem Wachstum des Sports. Und wir glauben, dass wir für 2022 einen fantastischen Kalender geplant haben, bei dem sich Orte wie Miami zu historischen Schauplätzen gesellen. Die Pandemie ist noch nicht überwunden und wir werden weiterhin vorsichtig sein und auf die Sicherheit aller WM-Teilnehmer sowie aller Menschen an den Austragungsorten achten», fügt der 56-Jährige aus Imola an.

Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Emiglia Romana, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi