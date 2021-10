Lewis Hamilton: Erneuter Motorwechsel ist möglich

In der Türkei erhielt Weltmeister Lewis Hamilton einen neuen Verbrennungsmotor. Teamchef Toto Wolff schliesst nicht aus, dass Mercedes im Wagen des Engländers erneut den Motor wechseln muss.

Zehn Ränge zurück, so lautete gemäss Reglement die Strafe für Lewis Hamilton in der Türkei, weil in den Mercedes des Weltmeisters ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut werden musste. Sein Titelrivale Max Verstappen hatte ein GP-Wochenende zuvor sogar die komplette Antriebseinheit gewechselt, aus der letzten Reihe ging es für den Niederländer in einem turbulenten Rennen hoch bis auf Rang 2. Hamilton wurde in der Türkei vom elften Startplatz Fünfter, nach einem späten Reifenwechsel.

Wie geht es nun weiter? Wird das Material bei den zwei Titelanwärtern bis zum Ende der Saison reichen? Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist sich da offenbar nicht ganz sicher. Denn er sagt nach dem Grossen Preis der Türkei: «Der Wechsel bei Lewis war unumgänglich. Die Daten des Verbrennungsmotors sahen nicht so gut aus, und einen Ausfall können wir uns bei einer so knappen Titelentscheidung nicht leisten. Es gab auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Triebwerk.»

«Im Laufe der Saison hatten wir jetzt das eine oder andere Problem, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Wir sind am Analysieren, was da passiert ist.»

«In der Türkei haben wir diesen vierten Verbrennungsmotor gebracht, und es ist möglich, dass der Moment kommt, an dem wir sagen – es ist das Risiko wert, noch einen zusätzlichen frischen Motor zu bringen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0