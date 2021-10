Tests 2022: Fünf Tage Barcelona, drei Tage Bahrain

Nie gab es eine knappere Saisonvorbereitung auf die neue Formel-1-Saison als 2021 – nur drei Tage in Bahrain. Das wird sich mit der neuen Rennwagengeneration 2022 ändern: fünf Tage Barcelona, drei Bahrain.

Die Entscheidung fiel aus der Not heraus: Die Wintertestfahrten vor der GP-Saison 2021 wurden nicht wie jahrelang auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya durchgeführt, sondern auf dem Bahrain International Circuit. Formula One Management und die zehn Grand-Prix-Rennställe kamen überein, dass dies am sinnvollsten ist – nachdem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie der erste Teil des WM-Programms umgestellt werden musste. Tests und Rennen am gleichen Ort machen mehr Sinn, als Testfahrten in Katalonien und dann ein Rennen im Nahen Osten. Zudem war damals die Corona-Situation in Bahrain weniger dramatisch als in Katalonien.

Auch aus Kostengründen sind damals die Testfahrten weiter beschränkt worden. Noch vor einigen Jahren wurde vor einer Saison je vier Tage auf drei verschiedenen spanischen Rennstrecken gefahren (Valencia, Jerez, Barcelona), 2021 die komplette Saisonvorbereitung aus nur drei Tagen, also eineinhalb pro Stammfahrer.

Für 2022 wird alles anders: Die Formel 1 erhält eine komplett neue Rennwagengeneration samt Niederquerschnittreifen, daher wird das Testprogramm ausgebaut. Angedacht sind fünf Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (vom 21.–25. Februar), ein zweiter Test wird auf dem Bahrain International Circuit stattfinden (10.–12. März), auf der gleichen Strecke findet dann der WM-Auftakt statt (20. März).

Vor 2021 fand der letzte Vorsaisontest in Bahrain 2014 statt, unmittelbar vor der ersten Saison mit den neuen Turbohybrid-Rennwagen. Allerdings gab es damals zuvor einen Test in Jerez.

Testplan sowie WM-Ablauf werden von der FIA am 15. Oktober bestätigt.





Möglicher Formel-1-Kalender 2022

21.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Shanghai, China

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi