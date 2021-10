Formel-1-Kommission: Weg zu 23 Rennen 2022 geebnet

In London hat die Formel-1-Kommission getagt. Dabei ist auch über den WM-Kalender 2022 gesprochen worden. Am Freitag, 15. Oktober, wird die 23 Rennen umfassende Weltmeisterschaft abgenickt.

Zum dritten Mal in diesem Jahr hat sich die Formel-1-Kommission zu einer Sitzung getroffen, dieses Mal in London. Die Mitglieder dieses Gremiums stellen jeweils die Weichen für die Zukunft der Königsklasse. In der Kommission, in welcher Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA (vertreten durch den Präsidenten Jean Todt), von den Rechteinhabern der Formula One Management (kurz FOM, vertreten durch Formel-1-CEO Stefano Domenicali), aller zehn Teams und der vier im GP-Sport vertretenen Motorhersteller sitzen, ging es unter Anderem auch um das Formel-1-WM-Programm 2022.

Der Kommission ist ein Entwurf für die WM-Saison 2022 vorgelegt worden. Am kommenden Freitag, 15. Oktober, wird der Weltrat des Autosport-Weltverbands FIA, diesen Ablauf abnicken. Die WM wird erstmals 23 Grands Prix umfassen und eine Premiere in Miami einschliessen. Die Saison beginnt Ende März und endet bereits Mitte November (also gut einen Monat früher als 2021). Hintergrund: Am 21. November beginnt in Katar die Fussball-WM.

In der Kommission ist auch darüber diskutiert worden, wie an Wetter-beeinträchtigten Rennwochenenden vorgegangen werden soll. Eine Formel-1-Blamage wie beim Grossen Preis von Belgien, der nur aus wenigen Runden hinter dem Safety-Car bestand, soll künftig vermieden werden.

Es ist bestätigt, dass das neue Sprint-Format im Rahmen des Grossen Preises von Brasilien nochmals ausprobiert wird. In den Wochen nach dem dritten Experiment (Silverstone, Monza, Interlagos) wird darüber entschieden, wie im Detail am Format gefeilt werden soll. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat bereits angekündigt: 2022 wird es an mindestens GP-Wochenenden einen Sprint geben.





Möglicher Formel-1-Kalender 2022

21.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Shanghai, China

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi