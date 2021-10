Ferrari-Junior Mick Schumacher: Lust auf NASCAR

Haas-GP-Pilot und Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher ist früh in die USA gereist und hat die Gelegenheit genutz, sich das NASCAR-Rennen auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth anzuschauen.

Mick Schumacher ist eine Woche vor dem ersten Training zum Grossen Preis der USA in Austin (Texas) nach Amerika geflogen. Und der Ferrari-Zögling hat die Chance genutzt, ein NASCAR-Rennen seines Haas-Rennstalls mitzuverfolgen. Klar nahm er auch die schweren Tourenwagen unter die Lupe. Auf dem Texas Motor Speedway von Fort Worth gewann Kyle Larson (Hendrick Motorsports), Stewart/Haas-Fahrer Kevin Harwick wurde Fünfter.

Moment, Schumacher und NASCAR, da war doch was? Genau – vor Jahren weilte Michael Schumacher in den USA und entschloss sich spontan, einen NASCAR-Renner zu fahren, wie er damals einer staunenden Medienrunde erklärte, der ich beiwohnte. Entsprechende Möglichkeiten gibt es für Fans zuhauf. Schumi stellte sich mit Kumpels in die Warteschlange, «aber irgendwann wurde uns die Warterei zu bunt, dann sind wir gegangen». Daher haben wir Michael Schumacher im NASCAR-Auto leider nie erlebt. Erkannt hat den Deutschen damals niemand – unglaublich, aber wahr.

Zurück zu Mick: Der 22-Jährige tritt erstmals in den USA an. Er sagt: «Zunächst mal ist dies hier das Heimrennen von Haas, also ist es für un sein ganz besonderes GP-Wochenende. Ich mag Amerika und Austin. Ich glaube auch, die Formel 1 kann in den USA noch viel populärer werden, nicht zuletzt dank der spannenden Netflix-Serie ’Drive to Survive’.»

«Der Circuit of the Americas ist eine unvergleichliche Strecke. Der erste Teil ist superschnell, aber die Piste beinhaltet auch enge, technisch anspruchsvolle Passagen. Sie ist recht wellig und bietet einige Überholmöglichkeiten. Für uns wäre eine nasse Piste am besten, aber grundsätzlich freue ich mich einfach aufs Fahren dort.»



Vielleicht geht der Wunsch von Mick Schumacher in Erfüllung: Aus heutiger Sicht ist der Renntag in Sachen Wetter der schlechteste – mit vielen Wolken und einer Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent.





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0