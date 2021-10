USA-GP im Fersehen: Vorsicht, Zeitverschiebung!

Die Amerikaner freuen sich auf ihren Grand Prix auf dem Circuit of the Americas (COTA)

Noch sind sechs WM-Läufe zu fahren in der Formel-1-WM 2021, die kommenden drei in den USA, in Mexiko und Brasilien. Vorsicht für Grand-Prix-Fans: Wir haben zu Texax eine Zeitverschiebung von sieben Stunden!

Die Formel-1-WM 2021 geht in die heisse Phase: Noch sind sechs WM-Läufe zu fahren, drei in Amerika (USA, Mexiko, Brasilien), danach drei im Nahen Osten (Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi). Mit diesem Six-Pack aus Überseerennen heisst es für die Formel-1-Anhänger: Vorsicht, Zeitverschiebung!

Beim Programm vom Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas) gilt: Zur mitteleuropäischen Sommerzeit haben wir eine Zeitdifferenz von sieben Stunden, will heissen – wenn das erste freie Training in Texas um 11.30 Uhr am Morgen beginnt, dann ist es bei uns schon 18.30 am Abend.

Das Abschlusstraining vom Samstag beginnt sogar erst 23.00 Uhr unserer Zeit. Hintergrund: 2017 wurde die Anfangszeit fürs Qualifying nach hinten geschoben, um einem Pop-Konzert Platz zu machen. Für Justin Timberlake, Bruno Mars, Britney Spears & Co. wurden die ungewöhnlichen Zeiten beibehalten. 2021 spielen auf – Kool & The Gang, The Districts, Joshua Ray Walker, Metalachi und ein Dutzen weiterer Bands und Solisten.

Die wichtigsten Eckdaten, immer nach unserer Zeit:

Freitag, 22. Oktober: 18.30 Erstes Training

Freitag, 22. Oktober: 22.00 Zweites Training

Samstag, 23. Oktober: 20.00 Drittes Training

Samstag, 23. Oktober: 23.00 Qualifying

Sonntag, 24. Oktober: 21.00 Grand Prix der USA

Damit Sie von der ganzen Berichterstattung aus Texas nichts verpassen, haben wir die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





Grand Prix der USA im Fernsehen

Freitag, 22. Oktober

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – GP der USA 2003 in Indianapolis

10.00: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

10.15: Sky Sport F1 – Austin-GP 2015

13.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Russland-GP 2021

14.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis der Türkei Wiederholung

16.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

18.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.30: Beginn Erstes Training

20.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Bahrain 2021

21.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.00: Zweites Training

23.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

23.50: ORF 1 – Highlights vom zweiten Training



Samstag, 23. Oktober

00.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

01.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

05.45: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis der Türkei Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Magazin

14.00: Sky Sport F1 – USA-GP 2015

16.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.45: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

19.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Portugal 2021

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

20.00: Drittes Training

21.15: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

22.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.00: Qualifying



Sonntag, 24. Oktober

01.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – USA-GP 2017

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.00: Sky Sport F1 – USA-GP 2019

13.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

16.45: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Silverstone 2021

18.50: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00: ORF 1 – Formel-1-News

19.20: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

20.15: ORF 1 – Formel-1-News

20.20: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

20.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis der USA in Austin (Texas)

22.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.50: ORF 1 – Motorhome

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.50: ServusTV – Das Rennen