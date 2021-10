Horner zu Verstappen: «Ich glaube, er war bewusstlos»

Max Verstappens Crash in Silverstone war heftig – der Schaden entsprehend gross

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt noch einmal an den Highspeed-Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen in Silverstone zurück, der für sein Team sehr kostspielig war.

Der Einschlag war heftig, als sich Lewis Hamilton und Max Verstappen im Grand Prix auf dem Silverstone Circuit in der schnellen Copse-Kurve zu nahe kamen, und entsprechend gross war der Schaden am Auto des WM-Titelkandidaten, wie das Team in den darauffolgenden Tagen mitteilte. Der Rennfahrer selbst hatte Glück im Unglück, er kam mit einigen Prellungen und dem Schrecken davon.

Im «Channel 4»-Interview erinnert sich Christian Horner an die umstrittene Kollision zurück und erzählt: «Max war natürlich unglaublich frustriert über das Ergebnis von Silverstone, weil er die ganze harte Arbeit geleistet hatte. Er hatte sich im Sprint gegen die Konkurrenz durchgesetzt und damit die Pole fürs Hauptrennen erobert.»

«Auf der Wellington-Geraden wurde es dann richtig spannend und dann kam dieser Unfall, der sehr schwer war. Der Sitz brach und ich glaube, er war kurz bewusstlos. Es war mit Sicherheit der härteste Crash seiner Karriere», betont der Brite, und ergänzt: «Es war sehr hart für ihn und er war so enttäuscht, die Erwartungen des Teams nicht erfüllt zu haben.»

Und Horner fügt an: «In dieser Zeit der Budget-Obergrenze war es auch ein grosser Unfallschaden. Aber Max hat sich schnell davon erholt und bereits am Montag meinte er: ‚Wenn ich heute noch einmal ein Rennen bestreiten müsste, könnte ich das auch. Mit Prellungen und etwas angeschlagen, es würde wohl ein bisschen schmerzen, aber ich wäre in der Lage ein Rennen zu bestreiten.‘»

Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0