Jacques Villeneuve über Lewis Hamilton: Viele Fehler

Jacques Villeneuve betont, dass der aktuelle WM-Zweite Lewis Hamilton in diesem Jahr viele Fehler gemacht hat, aber im Vergleich zu WM-Gegner Verstappen einen tiefen Preis dafür bezahlt hat.

Sechs Rennen stehen noch auf dem diesjährigen WM-Programm und der Spitzenkampf um die Titel-Krone bleibt weiterhin eng: WM-Leader Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton trennen nur sechs Punkte. Das spiegelt gemäss Jacques Villeneuve nicht die Leistung der beiden Titelkandidaten, denn die Fehler des Mercedes-Piloten waren nicht so kostspielig wie jene seines Rivalen.

Der Weltmeister von 1997, der das Geschehen in der Formel 1 seit Jahren als Experte mitverfolgt, erklärt im Gespräch mit dem Kollegen der «Gazzetta dello Sport»: «Der Punktestand zeigt nicht den aktuellen Stand, Hamilton hat viele Fehler gemacht, dafür musste er im Vergleich zu Verstappen aber einen niedrigeren Preis bezahlen.»

«Man denke nur an die Ausfälle von Verstappen in Ungarn und Grossbritannien, Mercedes hatte dort ein leichtes Spiel, obwohl Hamilton nicht ganz auf der Höhe war. Auf anderen Pisten, wie etwa dem Rundkurs in Istanbul, waren sie nicht so schnell oder sie haben Fehler gemacht. Dennoch liegen die Fahrer in der Gesamtwertung nahe beieinander», analysiert der 50-jährige Kanadier.

Deshalb sei schwer vorhersehbar, wer sich im Titelkampf durchsetzen werde, fügt Villeneuve an. «Bislang waren Red Bull Racing und Verstappen perfekt, während man bei Mercedes und Hamilton eine gewisse Erschöpfung erkennen konnte», ist er sich sicher. Und er betont, dass die Weltmeister der letzten Jahre derart überlegen waren, dass sie selbst dann den Sieg einfuhren, wenn ihnen taktische Fehler unterliefen.

Trotzdem könne man Mercedes natürlich nicht abschreiben, warnt der elffache GP-Sieger. «In der Türkei waren sie mit dem grössten Flügel unterwegs, dennoch konnte auf den Geraden keiner mit ihnen mithalten. Vielleicht haben sie die Motorleistung hochgeschraubt, weil nur noch ein paar Rennen anstehen. Wenn sie so weitermachen können, wird Hamilton in Austin und São Paulo gut abschneiden, denn das wird dort sehr hilfreich sein», prophezeit Villeneuve.

