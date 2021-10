Race of Champions: Auch Mika Häkkinen fährt mit! 20.10.2021 - 10:20 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Mika Häkkinen

Formel-1-Legende Mika Häkkinen wird im Februar 2022 am «Race of Champions» in Schweden teilnehmen. Der zweifache Weltmeister tritt zusammen mit Valtteri Bottas für Finnland antreten.